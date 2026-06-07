يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ من عبدالحكيم هلال (الجزيرة الإنجليزية)

ترقد فتاة صغيرة على مستشفى في تعز، جنوب غربي اليمن، وهي تتماثل للشفاء بعد خضوعها لعملية التصوير المقطعي عيب الأذيني، والمعروفة باسم “ثقب في القلب”.

تعاني الطفلة نور ماجد، بسبب من العمر عشر سنوات، من عيب الشعب الهوائية الأذيني منذ الولادة. وتتسبب في مشاكلها المستمرة في فترة الراحة والإرهاق المزمن، وتساعدها في عيش حياة مماثلة لحياة الفتيات واجتماعياتهن في مثلهن.

تشمل ما بين 110 أطفال من مختلف أنحاء اليمن تلقوا العلاج مجانًا في مركز أمراض وجراحة القلب والتوعية الدموية والزراعية في الفترة ما بين 16 و21 مايو/أيار.

وبعد مستشفى القسطرة وجراحة قلب الأطفال المعقدة، الذي تولى العلاج، جهد متعدد الجنسيات، يشارك بفرق طبية من جميع أنحاء العالم وبدعم من جمعية قطر للمشاريع والهلال الأحمر الكبير.

وأجري عمليات جراحية للأطفال أطباء قطريون وعرب وفرنسيون من مركز سدرة للطب في قطر، وهو أحد المفقودين المفقودين في مجال طب القلب، بمشاركة أطباء استشاريين من مختلف أنحاء اليمن.

وأوضح البروفيسور أبو ذر الجندي، الذي يرأس مركز الأمراض وجراحة القلب، والمتطوعين في مجال مكافحة الأمراض والوقاية منها، وساعد في تحديده في تعز في يوليو/تموز 2021، في كثير من الأحيان للجزيرة أن هذا التخطيط فعالاً سيتجسد للقطاع الطبي في اليمن.

وقال الجندي: “هذا هو أكبر مخيم طبي في جميع أنحاء البلاد يُجري عمليات تنفيذية من هذا النوع من العدد وفي هذه الفترة بنجاح”.

منذ بدأته قبل خمس سنوات فقط، أصبح هذا الإنتاج كأحد أبرز الإنجازات الطبية في اليمن في الآونة الأخيرة.

ومع ذلك، فإن الحرب في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن المركز 164 عملية زراعة كلى، و1450 جراحة قلب مفتوح، ونحو 4000 عملية أوعية دموية، و4340 إجراء نقرة، و1500 عملية مسالك بولية منذ أن فتح أبوابه للمرضى.

وهو الأكبر من اليمنيين المصابين بسبب جميع أفراد الطاقم الطبي الذين لا يتحملون تكاليف العمليات أو زراعة الأعضاء في الخارج. وفي غياب العلاج المناسب داخل المنزل، أضحى هذا المرفق منقذاً حقاً لحياة مرضى اليمن.

أعلن المركز المركزي الشهر الماضي عن إجراء أول ثلاث عمليات زراعة كبد، وهو ما حظي باهتمام إيرلندي، وقد نجح في أول خطوة نحو اكتشاف أمراض السرطان في اليمن.

ويحذر الشاعر الشاعر من أن الوقت هو الذي سيحدد مدى نجاح هذه العمليات، لكنه يأمل أن تكون النتائج ناجحة.

وأضاف قائلًا: “ لقد أطلقنا هذا البرنامج [زراعة الكبد] بهدوء وحذر مع حالتين، ثم حالة ثالثة، وسنواصل العمل. ولن نعلن عن النتائج الأولية إلا بعد إجراء 10 عمليات زراعة، ثم 50 عملية، كما نفعل مع برنامج القلب”.

وقد عانت من تعزية أكثر من معظم المناطق الأخرى في اليمن، حيث طال انتظارها والقصف على النظام الصحي في وقت مبكر من إلكترونيات المنهارة خلال الحرب. ولهذا السبب، يُنظر إلى ظهور هذا المرفق الطبي في مدينته المحاصرة والمهكة كمعجزة.

ومن جانبه، قال الدكتور نادر الحمادي، وهو طبيب مقيم في وحدة جراحة القلب والأوعية الدموية، إن استطاع اليمنيين من الحصول على العلاج داخل وطنهم ويوفر التكاليف والوقت على المرضى.

وأوضح في حديثه للجزيرة قائلًا: “كان المريض يعاني من مضاعفات السفر إلى جراحة القلب المفتوح، بما في ذلك لزراعة مجازات مشهورة أو لجراحات الأورام السرطانية”.

وتابع: “”تكلفة مثل هذه العمليات في الخارج يمكن أن تصل إلى 20 ألف دولار، بالإضافة إلى تكاليف السفر والإقامة والمعيشة. في حين تجري جريا بنفسها في مركز القلب الهادئ في تعز بـ5000 دولار فقط، ولا تدفع منها المريض سوى 2000 دولار، بينما يتكفل فاعلو الخير، مثل مجموعة واسعة سعيدة أنعم، وشركة الزيلعي، وبنك الكريمي، وكذلك، بتغطية جزئية”.

وقد كلف الآن 1500 جراحة قلب مفتوح، مما يجعل الجراحين مؤهلين لرعاية المرضى بتكلفة ميسورة وإنقاذ الحياة للحياة.

وأضاف الحمادي: “من المستقبل أن 1000 من هذه العمليات كانت ستجري في الخارج لو لم يُفتتح المركز”.

ونطرد قائلاً: “بل إن هناك عمليات لا تجري حتى الخارج، مثل جراحات اللجنة ذات التنسيق المحدود، والتي نتميز بها حيث تجري 220 منها. وتحتاج إلى العديد من المغتربين لتشجيعهم”.

تم إنشاء وحدة طبية لعلاج أمراض القلب في مسقط، نيفادا بتعزاً حلماً يراوده منذ أن طلبت إلى الوطن عام 2009 بعد تجاوز تجاوزها في جامعة بافلوف الأولى الطبية الحكومية بسانت بطرسبرغ في روسيا.

وقد واجهت واجهات لا حصر لها في سبيل تحقيق ذلك، ولكن عزيمته وصبره يمثلان قصة نجاح ملهمة لجيل في اليمن تحطمت آماله وأحلامه بيد عقد من الزمن بسبب الحرب.

في أبريل/نيسان 2018، غادر جراح الجندي – وهو استشاري للعمليات الجراحية للمرضى الوحيدين في تعز بعد أن يمتلكه الإحباط وإنهاك من الحرب كغيره – إلى المملكة العربية السعودية في مدينة الملك فهد الطبية.

ولكن بعد ذلك، وتحديداً في شهر يوليو/تموز 2021، تم تلقي مكالمة من محافظ تعز، الذي سأله عما إذا كان لا يزال صحيحًا في إنشاء مركز للقلب للحقوق المدنية في المدينة، وأخبره بالتوقف عن ذلك إذا كان ما زال فعالاً، فعلياً العودة إلى الوطن على الفور.

وانت تصله إلى تعز، وجد أن طابقين فقط من المستشفى الجمهوري المدمر يمكن استخدامهما، في حين كان جهاز القسطرة الوحيد يعاني من أمراض القلب خارج الخدمة.

ورغم ذلك، أصر رجلا ونجح في الحصول على دعم من صانع الزجاج الخاص للبدء بعملية الامتداد في تحويل مركز الأمراض وجراحة القلب إلى منظمات إنسانية ومساهمة في مجرد فكرة إلى واقع ملموس.

وقال: “لقد بدأتنا من الصفر، لكن مجموعة سعيدة للغاية أنعم كانت ميامي إلى جانبنا دائمًا عند الحاجة”، وجذبت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي قدمت دعمًا قويًا للفرق الطبية في اليمن خلال الحرب.

“أتمنى: ” لقد وافقت على تزويدنا بجميع المعدات ومستلزمات الجراحة التابعة لمستشفى اليمن الدولي، الذي كان الأكبر والأفضل في تعز قبل إغلاقه عام 2015 بسبب الحرب”.

وبعد أن يكون مركز الدم هو ما بين ثلاث عمليات استطلاع شهرياً في عامه الأول من العمل، مركز أمراض وجراحة القلب، منظمات طبية وزراعية، ينفذ الآن 500 عملية شهرياً، يدفع ذلك 50 جراحة قلب عظام، و70 جراحة أوعية، و300 إجراء قلبية.

وعندما افتُتح المركز، كان هناك ستة أسرة فقط في الطابق الأول، أما اليوم فهو يضم 131 سريراً، من بالإضافة إلى 23 سريراً مخصصاً للعناية المركزة، مما يسمح له بعلاج المزيد من المرضى في اليمن.

وأضاف الجندي: “خلال العام الأول للمركز، أجرى 60 عملية جراحية قلب مفتوح؛ واليوم، نُجري 60 عملية في شهر واحد. وهذا يعني أنه أكبر مركز في اليمن يجري القلب مفتوحًا”.

وأعلن قائلاً: ” ” لقد أثرت بالتفكير الروسي، وتعلمت منهم كيف بدأوا من الصفر البناء مدمر بنوافذ نافذ إلى الزجاج. لقد كسبنا الثقة، لكن الحلم لم يكتمل بعد؛ فالتحديات، مؤتمر مثل الطموح، لا ينتهي حتى النهاية”.