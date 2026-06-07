مجلس القانون الدولي يجدد إدانته لاحتجاز الحوثيين موظفي الأمم المتحدة

يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:

أعضاء مجلس الأمن الدولي الجديد، أعلنوا عن استمرار ميليشيا الحوثي في ​​عدد كبير من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات العاملة في اليمن، مطالبون بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وفي بيان صدر عن أعضاء المجلس، قرروا بعمق عن قلقهم باستثناء محنة الممنوعين الذين لا يزالون رهن الاعتقال قبل التنفيذ 2021 و2023 و2024 و2025.

وأبرز العناصر المتعلقة بسلامتهم الجسدية والنفسية وأوضاعهم العامة.

ولا يزال هذا المكان المتجدد مع التجمع السنوي الثاني للاعتقالات الجماعية التي ينفذها الحوثيون في يونيو/حزيران 2024، والتي استهدفت موظفو الأمم المتحدة والعاملين في المجال بما في ذلك.

“أن المجلس أن تختفي والانتهاكات ضد العاملين في المجال بالكامل “غير مقبولة على الإطلاق”، محذراً من أن تستمر عمليات الاحتجاز يؤدي إلى اتفاقم بموجبها حقوق الإنسان المتدهورة في اليمن ويعوق الاستمرار في السيطرة على العدد المتزايد من التنوع.

ودعا إلى إطلاق سراح جميع المتبرعين، بما في ذلك 73 من موظفي الأمم المتحدة، ومشيدين بالجهود الموحدة التي بذلها الأمم المتحدة عبر جميع القنوات المتاحة وحريتهم.

وأكد التأكيد على أهمية ضمان الحماية الضعيفة للموظفين في مجال العمل التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى حرية حركتهم، وحماية مكاتبهم وممتلكاتهم من أداء مهامهم دون عوائق.

وحذر أعضاء المجلس كذلك من أن يستمر الجمود السياسي في اليمن بعمق الإغاثة الإنسانية في اليمن، مشيرين إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص لا يزالون في حاجة ماسة إلى المساعدات والخدمات.