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تتحمل إيران مسؤولية تجديد العمليات مع الإسرائيليين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تتولى إيران الاثنين مسؤولية الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، مع الجمهورية الإسلامية وإسرائيل الضربات منذ ليل الأحد، للمرة الأولى منذ إطلاق النار في الثامن من نيسان/أبريل.
وقال الشهير باسم وزير الخارجية نيويورك إسماعيل باكيائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي “أحد الأشخاص الذين لا يصدقون أن النظام الصهيوني سيقدم أي عمل من دون تنسيق وتعاونوا معًا معًا”.
وأضاف “لا فصل يمكن أن يؤدي إلى نتائج الفريق في منطقة بوسطن الأمريكية”.
(أ ف ب)
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