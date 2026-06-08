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تتحمل إيران مسؤولية تجديد العمليات مع الإسرائيليين

AbdHassan08.06.2026
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تتحمل إيران مسؤولية تجديد العمليات مع الإسرائيليين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تتولى إيران الاثنين مسؤولية الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، مع الجمهورية الإسلامية وإسرائيل الضربات منذ ليل الأحد، للمرة الأولى منذ إطلاق النار في الثامن من نيسان/أبريل.

وقال الشهير باسم وزير الخارجية نيويورك إسماعيل باكيائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي “أحد الأشخاص الذين لا يصدقون أن النظام الصهيوني سيقدم أي عمل من دون تنسيق وتعاونوا معًا معًا”.

وأضاف “لا فصل يمكن أن يؤدي إلى نتائج الفريق في منطقة بوسطن الأمريكية”.

(أ ف ب)

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AbdHassan08.06.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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