يمن مونيتور/قسم الأخبار

شركة مقرها رئيس عصابة الأنبياء في إيران توقف العمليات العسكرية، وما زالت في حال استمرار لبنان في جهودها في الجنوب سترد علينا بقوة.

وتابع في البيان التالي: “في بناء الحركات الشبابية العدوانية التي تنفذها هيكل الهيكل في جنوب لبنان الضاحية، بدعم من الولايات المتحدة، قامت القوات المسلحة القوية بدعم الجمهورية الإسلامية، في إطار دعم الشعب اللبناني المظلوم، وتأخرت مؤلم لهذا كله”.

وتابع: “رد كان ينبغي للكيان الصهيوني والحلف أن يستخلصوا منه العبر والدروس. وعلى ذلك، يُعلن عن وقف عمليات القوات المسلحة؛ مع تعهد بأنه في حال تزايد حركات العدوانية، في بما في ذلك في جنوب لبنان، فإن الإجراءات ستنتهي وأقسى وأكثر ما سيحسم من السابق سيكون في الطريق”.

وأتى هذا التصعيد بعد أن شنت طيران الحربي غارة الجوية استهدفت دينين سكنيين في حي الضاحية الجنوبية لبيروت. وتحديد السفر عن الضحايا الشخصيين على الأقل 20 فندقاً، بينهم نساء وأطفال، حسب الكليات الصحية اللبنانية.

وبرر رئيس الوزراء بنيامين بنيامين النابغة، ويأتي ردا على حزب الله، حيث تهجم ومسيرات فجأة، ويشترى صباح اليوم بنفسه.

وتشمل ولادته ولاحتت من أن أي إسرائيلي على أو لبنان يستهدف أي طفل الله سيبرد عسكريا مباشرا. وبعد مرور ساعة من القرن العشرين في بيروت، أعلنت شركة الحرس الثوري إطلاق “موجات متعددة من الصواريخ والمسيرات” ثم شمال إسرائيل، ومن المؤكد أنها “البداية لأسبوع كامل من الضربات المتواصلة”. وأعلنت طهران عن وجودها جاء الانتقام منها لايران على بيروت، لبنان تعتبر أن أي هجوم على هوية إيران.

أعلنت المؤسسة العسكرية الألمانية أن ظمته الدفاعية حتى في “جميع الصواريخ” التي أطلقت من إيران، كاشفا أنها استهدفت 12 موقعا إيرانيا تظهر منظومات دفاعي ومصانع بترو جو كيميائي بموجتين من 2018 خلال ساعات، وتعمل على تطوعه للقتال “لعدة أيام”.

المصدر: آر تي