رئيس الوزراء اليمني يشيد بالقوات المشتركة في الضالع ونهاية المطاف لأهداف حوثية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ونظراً لرئيس الوزراء اليمني الدكتور شاع محسن الزنداني، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الضالع القائد الرئيسي للواء أحمد القبة، بعد أن شهدها جبهات المحافظة مساء الأربعاء، بين القوات المشتركة والحوثيين.

حسنًا، لا يزال رئيس الوزراء بالبطولات التي يطرها المرابطون في محافظة الضالع ضد هجمات الحوثيين والتصدي المستمر لهجماتها، والتي كان آخرها في جبهتي “باب غلق” و”الثوخب – بتار”.

واستمع الزنداني من محافظ الضالع إلى إحاطة شاملة حول سير العمليات العسكرية، والأوضاع اليومية في مختلف جبهات القتال، إلى جانب أقل عدد من البشر والمادية التي تكبدتها جماعة الحوثيين وحاولوا الفاشلة لتحقيق أي تقدم ميداني.

ونوه رئيس الوزراء بالجاهزية القتالية والروح المعنوية التي تظهرها المقاتلون في مواقعهم، وتلفت إلى أن هذه الملاحم تجسد وضوح ودقة الأطفال الضالع وإصرارهم على إفشال مشاريعهم. كما ترحموا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في الآونة الأخيرة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى وأؤكد أن تضحياتهم ستظل محل متابعة قيادة الحكومة والشعب.

من جانبه، ثمن محافظ الضالع اللواء أحمد قبة الاهتمام ومتابعة رئيس الوزراء للأوضاع الأمنية في المحافظة، بالتأكيد أن أبطال القوات العسكرية المشتركة والمقاومة يظهرون بأخبار عالية وعزيمة راسخة، وأن الضالع ستظل حصناً منيعاً وعصية على مشاريعهم والإرهاب.