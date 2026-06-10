الحكومة اليمنية توربات مايو للمدنيين ومارس للعسكريين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، استكمال تكامل التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مايو 2026م الحكومية في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، إلى جانب المتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى، استعدادًا للبدء في عملية الصرف خلال الفترة المتبقية.

كما قررت الوزارة تخصيص التعزيزات المالية للمرتبات شهر مارس 2026م لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة جزئية باستثناء جزئين من استكمال إجراءات صرف المستحقات المالية للعسكريين وتكليفيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية أن الوزارة أنجزت جميع التدابير الفنية والإدارية المتعلقة بالعزيزات المالية للمرتبات المستحقة، وتم إصدارها رسميًا لصرفها للمستفيدين.

وأوضح المصدر أن هذه التدابير تأتي في إطار الوزارة الطموحة بتأمين المرتبات والمستحقات المالية الكاملة والموظفين المتقاعدين ومنتسبي القوات المسلحة، بما في ذلك تنظيم الصرف وتخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الشركاء.