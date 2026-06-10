منوعات

الحكومة اليمنية توربات مايو للمدنيين ومارس للعسكريين

AbdHassan10.06.2026
21
الحكومة اليمنية توربات مايو للمدنيين ومارس للعسكريين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، استكمال تكامل التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مايو 2026م الحكومية في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، إلى جانب المتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى، استعدادًا للبدء في عملية الصرف خلال الفترة المتبقية.

كما قررت الوزارة تخصيص التعزيزات المالية للمرتبات شهر مارس 2026م لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة جزئية باستثناء جزئين من استكمال إجراءات صرف المستحقات المالية للعسكريين وتكليفيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية أن الوزارة أنجزت جميع التدابير الفنية والإدارية المتعلقة بالعزيزات المالية للمرتبات المستحقة، وتم إصدارها رسميًا لصرفها للمستفيدين.

وأوضح المصدر أن هذه التدابير تأتي في إطار الوزارة الطموحة بتأمين المرتبات والمستحقات المالية الكاملة والموظفين المتقاعدين ومنتسبي القوات المسلحة، بما في ذلك تنظيم الصرف وتخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الشركاء.

Source link

AbdHassan10.06.2026
21
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

ستيفن هندري يرفع يديه بعد مطالبة روني أوسوليفان وو ييز | أخرى | رياضة

ستيفن هندري يرفع يديه بعد مطالبة روني أوسوليفان وو ييز | أخرى | رياضة

08.05.2026
برايس يصدر بيانًا بعد إجباره على الاعتذار ليتلر | أخرى | رياضة

برايس يصدر بيانًا بعد إجباره على الاعتذار ليتلر | أخرى | رياضة

29.05.2026
اضطر جود ترامب إلى اتخاذ إجراء طارئ لنهائي بطولة الجولة | أخرى | رياضة

اضطر جود ترامب إلى اتخاذ إجراء طارئ لنهائي بطولة الجولة | أخرى | رياضة

08.04.2026
أُجبر روني أوسوليفان على إلغاء رحلته خارج المملكة المتحدة لأنه غادر “مصدومًا” | أخرى | رياضة

أُجبر روني أوسوليفان على إلغاء رحلته خارج المملكة المتحدة لأنه غادر “مصدومًا” | أخرى | رياضة

27.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى