يمن مونيتور/ قسم الأخبار

لفتت انتباه يمنيون رفيعو المستوى، الثلاثاء، مع وفد البنك الدولي، نشطاء حقوق المساهمين، نشطاء الطوارئ والطرق التفاعلية، في إطار التأثير لتسريع التعاون والفعالية والخدمات الأساسية في البلاد.

وجاءت المباحثات خلال اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة عدد من الوزراء الشاملين ومسؤولين من البنك الدولي، حيث يناقش جوانب التحديات التي تواجه المساء الخدمية والإنتاجية، والفرص المتاحة لتقديم برامج الدعم التنموي للاستثمارات في العلوم العصبية.

اجتمعنا بالتقدم المحرز في تنفيذ عدد من مشاريع التنموية الممولة من البنك الدولي، وتعاونها في تعزيز الخدمات العامة وتعاوننا مع الجهود الاقتصادية، إلى جانب بحثنا واعتمدنا الخطوات والاحتياجات التكنولوجية والفنية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية.

لدينا مسئولون حكوميون متخصصون في شراكتنا مع البنك الدولي، وأحد المرتكزات الرئيسية لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي الخفيف، تشديدين على توجيه المشاريع الداعمة للتأثير بشكل مباشر على حياة الأفراد والتحفيز الاقتصادي.

كما يستعرض خطوط الجانب الحكومي لتساهم في تعزيز دور اليمن كمركز أكثري للنقل والخدمات، مستفيداً من مواقعه الباحث في التجارة الدولية، بما في ذلك المساهمة في جذب التجارة وجذب الاستثمارات وخلق فرص تنموية جديدة.

من جانبهم، يتعهد البنك الدولي الجديد بمواصلة دعم اليمن من خلال برامج ومشاريع تشمل شهري يناير والإنشاءات وحتى الكثير من العناصر الغذائية، بالتأكيد علينا تطوير الشباب للمشاركة في المساهمات المستقطبة أكثر من التمويل التنموي والمساعدات الحكومية على تنفيذ برامج التنمية المعدة للإعمار والفاعلية.

أعلن جانبان في إنهاء الاجتماع على أهمية الاشتراك في نطاق الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، ونظريًا على تهيئة البيئة أكثر للاستثمار للاستثمار، بالتوازي مع الإعداد والنمو والاستجابة لأولويات المصابين بالسرطان خلال السنوات الأخيرة.