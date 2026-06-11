الأمم المتحدة متجدد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن موظفيها المحتجزين

يمن مونيتور/قسم الأخبار

الجدد الأمين العام جيد الأمم المتحدة، الخميس، إدانته لاحتجاز سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثيين المساهمين الموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية في اليمن، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على عدد قليل منهم.

وقال نائب الرئيس باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان صحفي، إن العام الجديد جديد أيضًا إدانته للاحتجاز التعسفي وأميين خلال 2021 و2023 و2025، ويجب أن يتم الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الالمينين.

وأوضح حق أن 73 من موظفي الأمم المتحدة ما يزالون ممسكين بتعسفيا، بدلا من ذلك أن “أحد موظفينا من موظفي الأمم المتحدة يوفي أثناء الاحتجاز”.

بالإضافة إلى أن بعض الممنوعين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، دون الدوثر لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.

واعتبرت أن هذه التدابير تمثل مساهمتها الدولية، وساهمت في مساعدة الكثير من الأسر المحتاجة، كما حد كبير من الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن.

قال المزارعون أن موظفي الأمم المتحدة، بما فيهم اليمنيون، يظهرون بالحصانة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم رسمية.

أكمل الجزء العام على أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الأمر الواقع الحوثيين توفر وفرة مستلزمات الموظفين الملغومة، وتمكين السيطرة على الأمور البشرية والنموية.

“إن الأمم المتحدة ستستمر في العمل عبر جميع السبلة النضالية والأخيرة مؤقتًا، وطويلة تضامنه الكاملة ومعها أسرهم”.

كما مشدد على أن العاملين في المجال الحراري لا ينبغي أن يكون هدفا للاحتجاز بسبب حظرهم لمهامهم البشرية.

وجدد الأمين العام الوعد الأمم المتحدة بدعم الشعب اليمني وتطلعاته نحو تحقيق سلام عادل.