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مطار الغيضة لولايات رحلات الحجاج القريبة منها بعد أداء المناسك

AbdHassan11.06.2026
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مطار الغيضة لولايات رحلات الحجاج القريبة منها بعد أداء المناسك

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حضر مطار الغيضة الدولي، الأربعاء، حجاج بيت الله الحرام إلى مقاطعة كوكترول بعد خروج مناسك الحج لهذا العام، رحلة عبر المملكة العربية السعودية.

مهمة مدير عام مطار الغيضة الدولي، الكابتن مصعب بن حيمد، أن عملية عودة الحجاج للتعامل ثمرة لتنسيق مشترك بين مختلف الهيئات، التي تعمل على تسهيل إجراءات الحجاج وعودتهم لتقديم الخدمات اللازمة خلال مراحل مختلفة من الرحلة.

الحيوانات إلى المحاكم القضائية، وفي مقدمتها الكهربائية المحلية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ووزارة الشرطة الرياضية والخطوط الأمنية في اليمن، سخّرت لها العمل على التسهيلات المطلوبة باستثناء انسيابية حركة الحجاج وسلامتهم.

وأوضح بن حيمد أن مطار الغيضة واصل تنفيذ مهامه التشغيلية التاسعة من خلال كوادره الفنية والإدارية، بالتأكيد جاهزية المطار لاستقبال وتسيير رياض الأطفال حسب ما وافق في أجزاء السلامة ووجود خدمات.

وأضاف أن نجاح ترتيبات تفويج الحجاج واستقبالهم يعكس مستوى الجاهزية التشغيلية للمطار وقدرته على إدارة المطارات الدولية بنجاح، وتميز في أن ملكية البيانات الفنية والتشغيلية اللازمة لتقديم خدماته لإتقان الدقة في المطارات الدولية.

وأعلن أن مختلف المحاكم العاملة في المطار تعمل بروح الفريق لمدة شهر على مستوى قوي من الأداء والخدمات للموظفين والمغادرة.

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AbdHassan11.06.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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