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مسؤول الرعاية الصحية 18 حالة وفاة بحمى الضنك في مناطق الحكومة اليمنية منذ علم 2026

AbdHassan14.06.2026
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مسؤول الرعاية الصحية 18 حالة وفاة بحمى الضنك في مناطق الحكومة اليمنية منذ علم 2026

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال مسؤول صحي يمني، الأحد، إن 18 شخصًا توفوا لمدة شهر كامل حمى الضنك في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية الشرعية، خلال الأشهر الماضية من عام 2026.

وأوضح المسؤول الرسمي بمكتب الصحة في مقاطعة تعز، تيسير السامعي، أن عدد المرضى بحمى الضنك بلغ 4819 حالة في مناطق تلك المناطق خلال الفترة المحددة.

بالإضافة إلى السامعي أن مقاطعة عدن تسببت في عدد من الوفيات والإصابات، حيث بلغ عدد الوفيات والإصابات 12 حالة وفاة و1243 إصابة طفيفة.

الصغيرة إلى حضرموت سجلت الساحل جزئياً في الثانية، 3 وفاة و1006 غير متوقعة.

ولم تذكر تفاصيل إضافية بالإضافة إلى ما تبقى من حالات الإصابة أو التدابير المتخذة لمكافحة انتشار المرض.

وتشهد اليمن كل عام حمى الضنك من البعوض عن طريق البعوض، في ظل الظروف الصحية والمفيدة لسنوات الصراع.

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AbdHassan14.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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