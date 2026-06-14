تصاعدي لأسعار الذهب في اليمنية خلال أعضاء الأحد

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتشمل مؤشرات الذهب ارتفاعها الطفيف في اليمنية، الأحد، في كل من عدن وصنعاء، مقارنة بتعاملات اليوم السابق، متأثرة بـ الطبطبة تصاعدية عالية الوضوح في العالمية.

وفقًا للبيانات المتداولة في سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 179 ألفًا و500 ريال، حتى وصل سعر التصنيع إلى 63 ألف ريال.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في عدن إلى نحو 207 آلاف ريال، مقابل نحو 72 ألفًا و500 ريال في التصنيع.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، تجاوز سعره في عدن مليوناً و443 ألف ريال، بينما بلغ في صنعاء نحو 506 آلاف ريال.

وتعكس هذه الخيارات قيمة شراء الذهب من صحية، في حين تعتبر غير مقبولة عند العملاء نتيجة إضافة خيارات على كل جرام.

ونظرا لتغيرات الأسعار العالمية، كما تختلف اختلافات بين المحلات والتنوع في اليمنية وفقا لمستويات الطلب والحركة واللعب.