لا يمكن للبحرين أن تطالب بالحصانة السيادية لهجوم برامج التجسس ضد المعارضين البريطانيين، وفقًا لقواعد المحكمة العليا في المملكة المتحدة

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن مملكة البحرين لا يمكنها المطالبة بالحصانة السيادية من الإجراءات القانونية المرفوعة من قبل اثنين من المعارضين البحرينيين الذين اتهموها بإصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ببرامج تجسس ألمانية الصنع.

المنشقان سعيد الشهابي وموسى محمد يزعمون أن مملكة البحرين أصابت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ببرنامج تجسس FinFisher أثناء إقامتهم في لندن في عام 2011.

وقالت إيدا أدوا، المحامية في شركة المحاماة “لي داي” التي رفعت القضية، إنه من المتوقع أن يفتح قرار المحكمة العليا الطريق لمزيد من الإجراءات القانونية ضد الدول التي تستهدف الأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة ببرامج المراقبة.

وقالت: “هذا الحكم يبعث برسالة واضحة إلى الدول الأجنبية التي تستخدم تكنولوجيا المراقبة التدخلية ضد النشطاء السياسيين السلميين وغيرهم بأنهم سيواجهون العدالة في المحاكم”.

المحكمة ترفض الحصانة السيادية ادعت مملكة البحرين أنه بموجب قانون حصانة الدولة لعام 1978، تتمتع الدول ذات السيادة بالحصانة في الحالات التي لا يكون فيها مرتكبو الجرائم، أو بعض الأفعال التي تسببت في إصابة شخصية، موجودين في المملكة المتحدة. لكن المحكمة العليا، بأغلبية 3 مقابل 2، وجدت أن التكنولوجيا الحديثة تتيح إجراء المراقبة عن بعد، وأنه حتى لو أجرت دولة أجنبية عملية مراقبة من خارج المملكة المتحدة، فإنها ستظل تنطوي على انتهاك للسيادة الإقليمية للمملكة المتحدة. الشهابي (71 عاما)، صحفي ومؤسس جمعية الوفاق البحرينية المعارضة, ويزعم محمد، الناشط المؤيد للديمقراطية، أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم أصيبت في سبتمبر 2011 ببرنامج مراقبة خبيث يعرف باسم FinSpy، من إنتاج مجموعة جاما. ويزعمون أن الهجمات سمحت للسلطات البحرينية بجمع المعلومات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، بما في ذلك الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات التقويم وقوائم الاتصال وسجل التصفح والصور وقواعد البيانات والمستندات والفيديو. كما مكّن البرنامج البحرين من تتبع موقع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم والتنصت سرًا على المحادثات باستخدام الميكروفونات والكاميرات الموجودة في الكمبيوتر المحمول. وعلم النشطاء أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم قد تم اختراقها في عام 2014 عندما نشرت ويكيليكس وثائق حول استخدام البحرين لبرنامج FinSpy، وحددتهم منظمة الأبحاث والدعوة، بحرين ووتش، بأنهم ضحايا القرصنة.

معارضة البحرين للشهابي ومحمد وقد أدانت الحكومة البحرينية مراراً وتكراراً الشهابي – الذي يعيش في المملكة المتحدة منذ عام 1973 وحصل على الجنسية البريطانية في عام 2002 – بسبب نشاطه السياسي. في عام 2009، تم إحراق منزله في المملكة المتحدة بعد وقت قصير من تعرض اثنين من رفاقه الذين قاموا بحملة ضد الحكومة البحرينية للضرب خارج محطة يوستون. محمد، 45 عامًا، مصور فوتوغرافي وناشط في مجال حقوق الإنسان، تعرض للاعتقال والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر على يد الشرطة بعد مشاركته في الاحتجاجات في البحرين. وفر إلى المملكة المتحدة في عام 2006 كلاجئ، ومنذ ذلك الحين مُنح تصريحًا لأجل غير مسمى للبقاء في المملكة المتحدة. وقد أدانته الحكومة البحرينية علناً لمساعدته في تنظيم الاحتجاجات في المملكة المتحدة ونشر روايات عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. وفي عام 2021، أدرجت وزارة الخارجية البحرينية الشهابي ومحمد على قائمة المواطنين البحرينيين الذين تم إسقاط جنسيتهم البحرينية.