يمن مونيتور/قسم الأخبار

رصدت الصحف والمواقع الرياضية القصة العالمية بين المغرب والبرازيل (1-1) في نيوجيرزي الكثير من الاهتمام، حيث ركزت التحليلات على الشجاعة “أسود الأطلس” التكتيكي يا، مقابل التخبط اللوجستي والفني لكتيبة كارلو أنشيلوتي.

ركزت صحيفة “ماركا” (ماركا) على المنافسة الثنائية بين نجوم الدوري الإسباني في وقت سابق وواليا. كتب: “فينيسيوس ينقذ أنشيلوتي من فخ صيباري”.

تم تسجيله كعضو في مجلس النواب العراقي لأول مرة منذ عام 1999، وتميزت ببراءة المنشأة المنشأة بموجب براءة في البرازيل في الصمت الأول، لولا مهارة فينيسيوس التي عدلت الفرقة.

أما صحيفة “آس” (AS) فقد شاركت بأشرف حكيمي ودخوله تاريخ المونديال، وعلقت على يملك دانيلو فينيسيوس بعدم الغطرسة: “نجوم السامبا تسامحون بصعوبة المونديال.. التعادل مع المغرب يعيد البرازيل إلى أرض الواقع قبل مواجهة هايتي”.

الصحافة البرازيلية: قلق وتفاؤل بالتاريخ

موقع “غلوبو إيسبورتي” (Globo Esporte) استهدف المهاجم البرازيلي في لحظات الثانية، واصفاات الهجومية للمغرب بالصاعقة.

وجاء في تقريره: “الشوط الأول للنسيان، والسامبا يتقدم أمام المرتدات السوداء”. لكن الموقع مؤكد الجماهير، أن تضغط على بداية ليس نهاية المطاف.

أما صحيفة “لانسي” (لانس) ركزت على النجاعة الرقمية لفينيسيوس جونيور الذي عادل رقم رونالدينيو بنصف عدد الأصلية، معتبرة أن “فيني” هو الذرة المضيئة فقط في هجوم السامبا في ليلة غياب نيمار.

الصحافة الفرنسية: ليلة الإدارة لحكيمي ونيمار في درجات الحرارة

صحيفة “ليكيب” (L’Équipe) فردت مساحة واسعة لظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وأرونت: “حكيمي على عرش أساطير أفريقيا”.

كما سلطت الضوء على لقطة نيمار وياسين بونو عقب اللعبة، ووصفت لها بـ “لقطة الوفاء بين زميلي الهلال السابقين” التي سرقت في نيويورك.

الصحافة البريطانية: تنظيم مغربي صارم وصدمة للسامبا

شبكة “سكاي سبورت” (سكاي سبورتس) نجحت بالمرونة التكتيكي للمنتخب المغربي وقدرته على حصر البرازيل في مناطقها خلال فترة الانتظار الثانية.

وذكرت أن “المغرب قرر أن الإنجاز عام 2022 لم يكن وليد الصفصافة.. الأسود يفرضون الهيبة أمام مرشح يسحب”.

في المقابل، كتبت صحيفة “ديلي ميل” (ديلي ميل) أن المنتخب كارلو أنشيلوتي، الذي يعاني من ضعف الأداء، يطمح إذا أراد الفوز بكأس العالم… لا يمكنه الاعتماد إلا على تألق فينيسيوس جونيور.

المصدر: الصحافة الأجنبية