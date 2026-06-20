ويتعرض الجيش السوداني لعقوبة عقابية في كردفان ويخوض العمليات الزرقاء في النيل

يمن مونيتور/ الخرطوم/ وكالات:

أجهغدت مقاتلات وسلاح المسيرات النيجيريين، فجر اليوم السبت، هجوماً محدداً وشيكاً لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، بالتزامن مع هجمات المدفعية المدفعية ضارية في أكبر النيل الأزرق لاستهداف كردفان، في موجة تصعيد عسكري تظهر جبهات عدة.

نفذ سلاح الجو السوداني عملية استباقية دقيقة فجر اليوم، استهدفت حشوداً وتجمعات عسكرية مكثفة لقوات الدعم السريع في المناطق الواقعة غربي مدينة بارا تايم مدينة الأبيض، المركز الإداري لولاية شمال كردفان.

تركز مصادر عسكرية على أن الجيش بشكل عام مكثف على الطائرات المسرية في توجيه الضربات، مما يجعل منها سلاحًا كاملاً للعتاد الحربي والآليات العسكرية التابعة للدعم السريع، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصرها المقاتلة.

ووفقا لذلك، فإن هذه الانضمام إلى شلّ حركة القوات الشاملة التي كانت تخطط لمدينة لاجتياه “الدانكوج”، الاستراتيجية، والتي نجحت في الدفاع الأول والعمق الدقيق للمدينة البيضاء من المحور الشمالي.

أكثر في النيل الأزرق، دارت جبلات عنيفة بين الأطراف ملزمة باختراق التطبيق وكلمة المرور لتطبيقها، قوات الدعم السريع في محيط مدينة “جبل كركم” (جنوب غربي مدينة سالي). وتصدت الجيش السوداني لمحاولة قصف مدفعي مكثف، لتغطية تكبيد القوة المسيطرة، وتضررت في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، شهدت ولاية جنوب كردفان تحركاً تنسيقياً ميدانياً؛ حيث شن التحالف الشعبي يدعم قوات الدعم السريع والحركة-شمال قصفاً مدفعياً عنيفاً ومتواصلاً استهدف مدينة “الدلنج”. اكتشفوا مصادر ميدانية عن القذائف على التخوم والأطراف الخارجية للمدينة دون تسجيل مباشرة أو اختراق للعمق السكني.

يأتي هذا التصعيد العسكري المحموم في جبهات كردفان والنيل الأزرق ليعكس الصراع المحتدم على خطوط الإمدادات والمواقع الحاكمة؛ حيث تمثل مدينة “الأبيض” مكانًا استراتيجيًا لخطوط التجارة والإمداد نحو العاصمة والعاصمة. كما أن الدخول غير مؤكد بين الدعم السريع وفصائل من الحركة الشعبية-شمال على خط مواجهات “الدلنج” تمثل تحولاً جغرافياً مشهوراً عبره الطرفان لتشتيت قدرات الجيش السوداني والمدفعية خارج العاصمة ومحاور النيل الرئيسية.