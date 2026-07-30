وراقبت الشرطة بيانات هاتف محرر الشؤون الأمنية في بي بي سي، بريان روان، لتحديد المصادر السرية

قامت الشرطة في أيرلندا الشمالية بمراقبة بيانات الاتصالات الهاتفية لمحرر الأمن السابق في بي بي سي، بريان روان، في محاولة للتعرف على مصادره السرية.

وثائق المحكمة التي كشف عنها أضواء بي بي سي يكشف البرنامج أن روان تعرض للمراقبة بعد أن أبلغ عن مقتل عميل يعمل لدى MI5 والفرع الخاص. تم الكشف عن القضية بعد أن رفعت هيئة الإذاعة البريطانية والصحفي فنسنت كيرني قضية أمام محكمة سلطات التحقيق (IPT) بتهمة المراقبة غير القانونية لبيانات هاتف كيرني.

وجدت IPT لصالح كيرني الأسبوع الماضي. وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُطلب فيها من جهاز الأمن MI5 دفع تعويض لصحفي لقيامه بمراقبة بيانات هواتفه بشكل غير قانوني.

وفق أضواء بي بي سي، أطلقت خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) عملية Mally بعد أن كتب روان قصة لـ بلفاست تلغراف تدور أحداث الفيلم حول دينيس دونالدسون، الذي قُتل بالرصاص في عام 2006 بعد أن تم الكشف عنه كعميل للفرع الخاص وMI5.

قامت PSNI بمراقبة بيانات هاتف روان بحثًا عن أي اتصال بأرقام هواتف الشرطة في محاولة لتحديد مصادره.

عملية مالي أفاد البرنامج أن عملية Mally توسعت، وفي عام 2007 بدأ المحققون في تجميع قوائم الصحفيين، بما في ذلك أرقام الهواتف المحمولة والهواتف الأرضية وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنازل. وتقع عمليات المراقبة هذه خارج نطاق المراجعة المستقلة التي أجراها أنجوس ماكولو كيه سي، في مراقبة الشرطة للصحفيين والمحامين، والتي حققت في الحوادث بين عامي 2011 و2024. ووجد ماكولو أن هناك إخفاقات، لكنه خلص إلى عدم وجود مراقبة “واسعة النطاق ومنهجية” للصحفيين والمحامين والمنظمات غير الحكومية. وأفاد في سبتمبر 2025 أن PSNI قدمت 21 طلبًا للحصول على بيانات الاتصالات لتحديد مصادر الصحفيين دون الاعتراف بـ “المصلحة العامة المهيمنة” في حماية سريتهم. ووجد التقرير أن قوة الشرطة احتفظت أيضًا بسجل سري يحتوي على أرقام هواتف أكثر من 1000 صحفي وآخرين كجزء من “عملية دفاعية” لتحديد موظفي PSNI الذين تحدثوا إلى الصحفيين. قال رئيس PSNI جون بوتشر إنه أنهى هذه الممارسة.

ربما ذهبت المراقبة إلى أبعد من بيانات الهاتف قال روان أضواء بي بي سي أنه يعتقد أن المراقبة ربما تجاوزت مراقبة أرقام الهواتف التي اتصل بها أو من اتصل به. وقال إنه منذ عام 2002، حذره أحد ضباط الشرطة من أن “هاتفه قد يكون قيد التشغيل”، وهو ما اعتبره تحذيراً بأنه يتم التنصت على محادثاته. وقال للبرنامج إن أحد جهات الاتصال أخبره أن MI5 انتقد محادثة هاتفية أجراها بشأن قصة دينيس دونالدسون. قال روان: “الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها انتقاد تلك المحادثة هي أن يكون لديك نسخة منها، أو سمعتها، أو كنت على دراية بتفاصيلها”. “لذا، لا أستبعد احتمال أن يكون الأمر أبعد من مجرد محاولة مطابقة رقم واحد برقم آخر.” قال روان أضواء بي بي سي أن PSNI لم تبلغه عن عملية Mally عندما كشفوا عن المعلومات إلى كيرني وبي بي سي خلال قضية فنسنت كيرني في محكمة سلطات التحقيق. “ما الذي كانوا يفعلونه أيضًا؟ ماذا أيضًا؟ ما هي عمليات الاقتحام الأخرى؟” سأل.