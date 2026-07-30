انطلاق البحث السنوي عن أبطال الإنترنت المجهولين في المملكة المتحدة

تم فتح باب الترشيحات لجوائز Security Serious Unsung Heroes السنوية، تقديرًا للجهود غير الملحوظة في كثير من الأحيان التي يبذلها متخصصو الأمن السيبراني الأكثر استثنائية في بريطانيا.

تدير شركة Eskenzi PR، المتخصصة في تمثيل الشركات السيبرانية، الجوائز – الآن في عامها العاشر – برعاية CultureAI وOneAdvanced وThe Zensory، بدعم من آخرين بما في ذلك Computer Weekly، والتي سيتم تمثيلها هذا العام في لجنة التحكيم لأول مرة.

تم تصميم الجوائز ليس فقط للاحتفال بمحترفي الأمن ومقاتلي الجريمة الذين يسيطرون على الخطوط الأمامية، ولكن أيضًا للمعلمين الذين يطورون الجيل القادم من المواهب الأمنية البريطانية، والموجهين الذين يدعمون الآخرين في هذا المجال، والناشطين الذين يعملون على جعل الأمن السيبراني مهنة أكثر تنوعًا وشمولاً، وخبراء الصحة العقلية الذين يعالجون الإرهاق في التجارة.

وفي هذا العام، تقدم الجوائز أيضًا ثلاث فئات جديدة:

Cyber ​​Scribe – تقدير مساهمة المدونين على منصات مثل LinkedIn وMedium وSubstack ومنتجي النشرات الإخبارية المستقلة.

صوت الأمن – تقدير عمل مدوني البث الإلكتروني ومستخدمي YouTube.

Channel Champion – تكريم الموزعين السيبرانيين ومقدمي الخدمات المُدارة والبائعين الذين يبذلون قصارى جهدهم في مجال البيع السيبراني.

وقالت إيفون إسكينزي: “بينما نحتفل بالعام العاشر لجوائز أبطال الأمن الجادين المجهولين، أنا فخور للغاية بما تمثله هذه الجوائز. على مدار العقد الماضي، حظينا بشرف تكريم مئات الأشخاص المتميزين الذين ساعد تفانيهم ولطفهم وخبرتهم في جعل صناعتنا أقوى وأكثر أمانًا وأكثر شمولاً”., المؤسس المشارك ومدير Eskenzi PR.

“أشجع الجميع في مجتمع الأمن السيبراني على تخصيص بعض الوقت لترشيح زميل أو مرشد أو زميل في الفريق أو صديق يستحق التكريم. إن مساهمتهم مهمة، ويمكننا معًا التأكد من الاحتفال بإنجازاتهم كجزء من هذا العام المميز للغاية.”

وأضاف سام سواريس، كبير مسؤولي المخاطر في CultureAI: “تفتخر شركة CultureAI بدعم الدورة العاشرة لجوائز أبطال الأمن الجادين المجهولين، التي تحتفل بمحترفي الأمن السيبراني الذين يحمون مؤسساتهم دون ضجة، حتى مع تغير مشهد التهديد والتكنولوجيا والحوكمة.

وقال سواريس: “نظرًا لأن اعتماد الذكاء الاصطناعي يفوق الحوكمة، فإن هذه الفرق تستوعب فئة جديدة تمامًا من المخاطر إلى جانب كل ما تحمله بالفعل. وإدراكًا أن العمل قد طال انتظاره، ويسعدنا أن نلعب دورًا فيه”.

وستظل الترشيحات مفتوحة حتى الساعة 5:00 مساءً يوم 16 سبتمبر 2026، على أن يتم تسليم الجوائز في أكتوبر خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني. تظل الجوائز مجانية للدخول والحضور.

فئات هذا العام هي:

مراسل الإنترنت (للصحفيين والمذيعين والكتاب عبر الإنترنت)

عراب الأمن

حارس البيانات

CISO الأعلى

المنتقمون الأمن – أفضل فريق

أفضل معلم

أفضل هاكر/بنستر أخلاقي

النجم الصاعد

مرشد أمني

أفضل حملة توعوية أمنية

بطل التنوع

محامي الرفاهية للأمن السيبراني

الكاتب السيبراني

صوت الأمن

بطل القناة

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الجوائز وعملية الترشيح هنا.