روني أوسوليفان ينسحب من البطولة المقبلة بعد خروج شنغهاي ماسترز | أخرى | رياضة

لن يلعب روني أوسوليفان أي دور في بطولة إنجلترا المفتوحة لهذا العام بعد انسحابه من البطولة للعام الثاني على التوالي. تم منح خصمه، ليام ديفيز، وداعًا تلقائيًا في الجولة التالية، ومن المقرر أن يقام الحدث في مركز برينتوود الترفيهي.

وهذا يعني أن آخر مرة ظهر فيها بطل العالم سبع مرات في البطولة على أرضه كانت في عام 2024، بينما فاز أوسوليفان بالبطولة مرة واحدة فقط. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، اختارت The Rocket التركيز على الأحداث خارج المملكة المتحدة.

يتضمن ذلك الظهور الوحيد لأوسوليفان منذ بطولة العالم في مايو، عندما وصل إلى الدور الثاني في بطولة شنغهاي للماسترز الشهر الماضي. كان أوسوليفان قد تغلب على ليو لينهاو في الجولة الافتتاحية، لكنه خرج من البطولة على يد بطل العالم 2025 كيرين ويلسون.

لعب الثنائي ملحمة من 10 إطارات في مسابقة الأفضل من بين 11، حيث فاز ويلسون بالمسابقة 6-4 في الإطارات. ومع ذلك، من المتوقع أن يشارك أوسوليفان في بطولة الصين المفتوحة، التي ستبدأ الشهر المقبل، حيث تم وضع اللاعب الإنجليزي في مواجهة جاكسون بيج في الجولة الافتتاحية.

وكرر أوسوليفان التزامه بمحاولة الفوز بلقب بطولة العالم الثامنة في وقت سابق من هذا العام، وأصر على أنه سيجربها لبضع سنوات أخرى. قال: “أود أن أفوز ببطولة عالمية أخرى. لقد قمت بمحاولتين لتحقيق ذلك.

“قبل ثلاث سنوات، لم أكن أتقدم بشكل جيد بما فيه الكفاية، لذلك أشعر أنه إذا تمكنت من العثور على القليل من الإشارات لأجد شكلاً ما في شيفيلد … إذا لم أفعل ذلك هذا الموسم أو الموسم المقبل، فمن المؤكد أن ذلك لن يحدث أبدًا.

“لكنني سعيد بمسيرتي. أنا سعيد بالطريقة التي سارت بها الأمور، وأريد فقط أن أحاول الاستمتاع بالعامين المقبلين”.

“سأعيد تقييم الأمر في عام 2028، وإذا كانت الأمور تسير على ما يرام حقًا، وقد فاجأت نفسي، فربما يمكنك تمديدها ولكن عليك أن تكون واقعيًا. بالتأكيد لن ألعب في التصفيات، ضع الأمر بهذه الطريقة”.

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