تواصل إيراني أمريكي قطري في سويسرا وأصول الجمّدة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

ولهذا السبب فإن الصحافة الرسمية قررت الأحد أن ممثلين لطهران وواشنطن والدوحة يعقدون في سويسرا اجتماعا ثلاثيا لبحث الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وأصول المجمّدة للجمهورية الإسلامية، على المباحثات المرتقبة في إطار التفاهم المشترك في الشرق الأوسط.

وأورد الرسمي التلفزيون أصل إلى “لقاء ثلاثيا شيرا من مغادرة الولايات المتحدة وقطر تشمل الحد الأقصى من النار الشامل في والأصول حيث المجمّدة، يعقد حاليا في مقر آمن” في منتجع بورغنشتوك وسط سويسرا.

التخصص الدقيق أن المباحثات ستركز على ملفات عدة أبرزها الوضع في جنوب لبنان، حيث يسود هدوء نسبي ميدانيا منذ بعد ظهر السبت، بعد الظهر من التصعيد بين اليهود وحزب الله الذي هدأ التفاهم الإيراني.

بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صباح الأحد إلى فندق بورغنشتوك للقاء المفاوضين للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل أولى الضربات على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير/شباط.

كانت شركة فانسرحافيين في قاعدة أندروز قبل التوجه إلى أوروبا: “وإننا نعمل على تحقيق التقدم في المجالات النووية، ونحرز تقدما في منطقة وقف إطلاق النار في لبنان. وهذان الأمران الرئيسيان اللذان نعتقد أننا سنركز عليهما” وندعو إلى أنها ستنضم إلى “لليوم أو لمتابعة”.

لأنها لا تمنع العنصر اللبناني في مباحثات الأحد.

وقال المسؤول باسم وزير الخارجية إسماعيل باكيائي: “يواصل النظام تضامنه في لبنان، حيث سيكون هذا الموضوع الرئيسي في مباحث اليوم”، بحسب قسم فيديو وزعته وكالة إرنا.

بما في ذلك: “على جدول الأعمال كذلك، أهمية توفير أصول إيران المجمّدة أو المقيّدة، إضافة إلى بحث مرتبط بالنفط، إصدار التراخيص اللازمة للبيع”.

(وكالات)