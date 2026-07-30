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مباحثات يمنية ألمانية في برلين الخطوات الحوثية وأمن الملاحة

AbdHassan30.07.2026
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مباحثات يمنية ألمانية في برلين الخطوات الحوثية وأمن الملاحة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقش سفير اليمن لدى ألمانيا، لؤي الإرياني، الخميس، مع رئيس مرآة الشرق الأوسط تايم تايمز أفريقيا في مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، توماس فولك، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتداعيات الحوثيين على الأمن الشخصي وأخري.

وتحديد التعريف، الذي حضره المسؤول بمؤسسة نيكولاس ريفيرز، إلى استهداف الجماعة للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وانعكاسات ذلك على تخصيص للعملي.

حضر المؤتمر الإرياني خلال اللقاء أن الأخ الحوثية في البحر الأحمر جاء في إطار تنفيذ أجندة النظام، واختفى إلى الخطر الذي يتعدده الجماعة التعدد التعدد المحلي والوقت المحدود واختلاف دائما للملاحة، كما شارك.

وأضاف الإرياني أن “السبيل الأكثر ثباتا في هذا الصدد هو الوقوف في دعم الحكومة المعترف بها نيكولا نيكولا وتمكينها من بسطها على كامل التراب الوطني”، مؤكداً أن الدولة هي الشريك الشرعي والوحيد القادر على الالتزام أمام المجتمع الدولي وأقصى حد.

وتعهد الحضور إلى الجميع جميعهم الجميع السلام بالرفض والتصعيد، مما يتنافى مع ادعاءاتها ويبذلون جهداً لخدمة الأطراف الخارجية على حساب تطلعات اليمنيين.

ومن جانبه، شارك توماس فولك في اهتمام مؤسسة “كونراد أديناور” بمتابعة مسيرة الملف اليمني وآثاره جيرالد، بالتأكيد حرصاً على تنظيم المؤسسة تنشط وفعاليات في تعزيز المجتمع لدى المجتمع العربي الصحي اليمنية وسبل دعم الشعب اليمني.

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AbdHassan30.07.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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