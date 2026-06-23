إيران: لا نعتزم توليد الطاقة النووية بتفتيش قريبة من بعضها البعض

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال إسماعيل بقائي ‌المتحدث باسم وزير الخارجية واشنطن اليوم الثلاثاء إن طهران لم يعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا، وسمح للوكالة بتفتيش للبنى التحتية المتعددة.

وذكر بقاائي أنه لم يوجد بروتوكول فقد بدأ كهذه، ‌مضيفا أن إيران ستواصل ‌الوفاء وضروراتها الحالية وأصبحا عضوا في المشاكل لعدم ‌انتشار الأسلحة النووية وبموجب الخيارات المبرمة مع وكالة الطاقة الدولية النووية.

وتابع: “قدرتنا المستقبلية والدفاعية لن تكون موضع تفاوض مع أي طرف”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الاثنين أنهم وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد، واصفا ذلك “خطوة كبيرة”.

(وكالات)