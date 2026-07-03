احصل على معاينة World Matchplay Darts 2026 النهائية الآن | أخرى | رياضة

بعد أن سيطر على عام 2026، يتوجه حامل اللقب لوك ليتلر إلى ملعب بلاكبول التاريخي باعتباره المرشح الأوفر حظًا لرفع كأس فيل تايلور.

لكن الكثير سينافسه، ولا سيما منافسه رقم 1 لوك همفريز، الذي حصل على اللقب في عام 2024.

يعرض هذا الإصدار الخاص، Tower & the Glory، كل الأحداث ويتضمن مقابلات مع كبار اللاعبين، ودردشة مع Phil Taylor، وإلقاء نظرة على المتنافسين الرئيسيين بالإضافة إلى رحلة عبر ممر الذاكرة لإلقاء نظرة على أفضل لحظات Matchplay.

نتطلع أيضًا إلى مباراة العالم للسيدات حيث تتطلع بو جريفز إلى استعادة التاج الذي فقدته أمام ليزا أشتون العام الماضي. لكن كل الأنظار ستتجه نحو ليتلر عندما تبدأ الأحداث في 18 يوليو بعد عام من هيمنته.

يمكن أيضًا أن يكون جيان فان فين الصاعد عميلاً صعبًا، ويلعب جوني كلايتون سهام حياته، كما أظهر خلال حملته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أن استبعاد مايكل فان جيروين، الفائز باللقب ثلاث مرات في بلاكبول، سيكون خطأً أيضًا، وهناك آخرون يمكنهم إعادة كتابة التاريخ.

ولكن ما هو مؤكد هو أن الحدث سيكون ساخنًا بجانب شاطئ البحر.

انقر هنا للشراء عبر الإنترنت وتسليمه مباشرة إلى باب منزلك، أو يمكنك شرائه من محلات السوبر ماركت المشاركة وتجار التجزئة في الشوارع الرئيسية ومحلات بيع الصحف المستقلة في المملكة المتحدة اعتبارًا من الأربعاء 8 يوليو 2026. تنطبق تكاليف البريد والتعبئة والتغليف عبر الإنترنت.

Source link