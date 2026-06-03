يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من نعمة الله محمد

مع انقضاء أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة تعز اليمنية، تلاشت بهجة الاحتفالات لتكشف عن حقيقة مخيفة تعرف على شركاء الأسرة. فالابتسامات التي ارتسمت على المجالس والأسواق لم تكن سوى قناع يخفي مؤقتا وراءه أعباء ديون متراكمة، لذلك حلت محلها الفرح الديني إلى “فخ ومعيشي” دفع ضرائبه للموظفين الحكوميين وعمال الأجر اليومي الذين يعيشون بلا مؤسس.

بحلول تعز، المدينة المحاصرة منذ سنوات، نموذجاً موفقاً لأزمة إنسانية وأوسع في اليمن، حيث تتعرف على السكان مع جميع الاحتياجات الاجتماعية والدينية. وتظهر الأيام التي تلي عيد الوجه الشاحب لأزمة معيشية تطحن السكان بصمت، وتجبرهم على الاستدانة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيد، من كسوة الأبناء إلى أضحية العيد، في ظل تضخم جامح وانهيار غير مفيد في احتياجات العمل المحلية.

صدمة اليوم الخامس

مع حلول “اليوم الخامس” من العيد، حيث تهدأ وتغلق فنادق الضيافة، تبدأ فقط في مواجهة الواقع الاقتصادي. رسائل التهاني لتحل محلها اتصالات الدائنين المطالبين بالسداد، ليتحول القلق إلى ضيف دائم في المنازل.

يصف محمد حسن، وهو عامل بالأجر اليومي في تعز، هذا الهروب قائلاً لـ “يمن مونيتور”: “أنا كرب عائلة لا معي راتب من الحكومة ورزقي باليومية، وأهم العيد هذا همه كيف يمكن لليال والبيت والمتطلبات، أرجع أغالط وأقول سهل عيد عيد العافية”. لكن “سهالة” محمد، كغيره من أجيال، حيث برحيل العيد، ليجد نفسه مساهماً بلا تغطية مالية أمامه لقضاء يومية جديدة اكتسبت لمجرد شراء بهجة عابرة.

إنقضاء الاحتفالية المسجل والموظف والطبقة الكادحة إلى نقطة الصفر بشكل متنوع، حيث يتم تحديد الفاصل أن “برستيج” العيد سيُقتطع من قوت الأساسي للأشهر القادمة، وأن تكون الابتسامة أمام الأقارب واليران كان باهظاً إلى حد الغصة التي لا تفارق الصدور.

توقيت انتحاري انتحاري

يرى الخبير الاقتصادي النجم الدين أحمد أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير معيشياً خطيراً، ويصفها بأنها “آلية دفاعية أخيرة تلجأ إليها تعاطي المخدرات على تعاطيها الاجتماعي والنفسي، إلا أنها ذكية انتحارية”.

ونظراً لعدم غياب النظر تماماً، فقد وصل سعر الأضحية (الخروف) في اليمن إلى متوسط ​​200 دولار أمريكي في عام 2025، وبعضها في تعز إلى 200 ألف ريال يمني (ما يقرب من 127 دولارًا أمريكيًا بسعر صرف 1573 ريال دولار في عدن/تعز)، تريد جبر الاستحواذ على تحويلها، احصل على المعدومة حقًا إلى أموالك المفضلة سلفاً، مما يجني الأموال من الشهر الفضيل ويشترى لما بعد العيد الطويل.

دفاتر التجارة: خطوط التمويل العالمية

في ظل هذا الواقع، إلا أن دفاتر العمال في المحلات التجارية والأسواق بتعزى إلى “الممول الرئيسي” والوحيد لمظاهر العيد. هذه الدفاتر باتت لتطلعات بحرية إلكترونية تعتمد عليها لفتح كبريائها أمام المجتمع. ورغم ذلك، فإنهم لم يتأخروا في السداد وتأخروا، فيجدوا أنفسهم مجبرين على مجاراة الزبائن بدافع القرابة أوتكافل الاجتماعي.

يقول معاذ الحمادي، وهو تاجر طعام غذائي في تعز: “أقول لك الوضع مع العيد تعب، الناس ضابحين مابوش معاهم يبدأ سع الناس أنت همنين على الدين، ونحنا نضغط على الناس لما نبني الله لهم إيجوا يحاسبونا” . خذ بعين الاعتبار حجم الثقة المهتزة والثقل بالهموم بين البائع والمشتري في سوق محكوم بالاضطرار.

ونظرا لمركز نجم الدين أحمد السوق إلى هذا الوضع على الاقتصاد المحلي، “تميز ديون الدفاتر في التنوع الشامل يتحرر بالكامل بالكامل، ويحوله إلى سوق قائم على الائتمان العشوائي، الأمر الذي يدمر بانهيار صغار القطن أنفسهم الذين يعجزون لاحقاً عن تجديد مخزونهم من الفيديوهات، مما يعني أن كلفة بهجة العيد قد يغلقون المتاجر التجارية وثلاث شريان الحياة للأحياء الشعبية”.

سياط الضغط الاجتماعي و”فقه الأولويات” الغائب

إلى جانب الحاجة الغذائية الملحة، يمكنك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي في توجيه التحكم في الأسرة اليمنية نحو الوصول إلى الموارد المالية. وقد وجدت منصات رقمية إلى مساحات مفتوحة للمساحات الواسعة من صور الملابس الجاهزة والأوضح والوجبات العائلية، مما يخلق نفسياً ضغطاً هائلاً على نقص الدخل، ويدفعها للإنفاق فوق طاقتها فقط في البقاء في دائرة “الرضا الاجتماعي” والهروب من وسمة العجز.

استراحة إجتماعي الأسود، وهي شخصية مختصة، عن هذا العبء الشامل: “العيد يتحول إلى دين مؤجل حيث يحتاج أضطر كل عام للدين كي أسد حاجة مبكرة وتشعر لا تشعر أطفالي بالحرمان” . هذا المهرجان الاجتماعي المحموم يفرض معايير معيشية جديدة ومكلفة، فالكسوة الفاخرة والأضحية الكبيرة باتت مقياساً للقيمة، ويتناسى الجميع أن خلف الصور لنشرها على “فيسبوك” و”واتساب” يخنقون بشدة سيمتد لشهر.

ويستقبل الاقتصادي نجم الدين أحمد هذا السلوك الاجتماعي المنهك قائلاً: “هناك غياب تام لثقافة فقه الأولويات في هذا الأمر، فالضغط المجتمعي والمقارنات الرقمية على منصات التواصل تدفع المرضى اليمنيين منهك لتقديم النفقات البسيطة على الاحتياجات الهيكلية كالصحة الواضحة، وهو ينطلق من بداية الأزمة الاقتصادية العامة وتغذية الاقتصاد العام بنجاح من الاقتصاد الطفيلي على حساب استقرار الأسرة”.

عضلة العصر الجديد: جذر برس

جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية. للتواصل مع المشاركين الحكوميين في التجمع مع مشاركين رياضيين: راتب كبير ومجمد منذ سنوات ولا يصل إلى الحضور، مقابل النمو المجنون في أسعار الأضاحي ومتطلبات العيد .

في هذا السياق، باختصار الأستاذ عبد الرحمن الشميري، وهو موظف حكومي، عن هذا العجز بمرارة: “كنت أتمنى لو العيد يتأخر، أول مرة كذا الناس مانوش العيد لأنه لا في يمكن ولا يبدأ وطلبات البيت مليان، الآن الموظف ما يمكن أن يشتري له حق العيد” . ويتابع الشميري وصفاً بتجربة المرعبة التي تدفع للاستدانة: “لو قال بيشتري له جدي بـ 300 ألف وراتبي 60 ألف، يعني يندي ثلاث حبات دجاج، والكسوة خالي على الله بس، خليت المرة تتسلف وعادنا ما سدنا حق الكسوة حق العيد الأول” . هذه الوافدة الرقمية الصادمة تختزل كيف أصبح راتب الموظف لا يغطي كلفة تطلب أسبوع واحد.

لقد سحقت الحرب الكورية الجنوبية الجماعية في اليمن، وتحولت الطبقة العاملة إلى فئة تطاردها الديون من عيد الميلاد إلى عيد الميلاد. فالقرض الذي جمع مصاريف عيد الفطر لم يسدد بعد ذلك، وجاء عيد الأضحى بمتطلبات أثقل، ليجد خفيف نفسه فيعمل في حلقة مفرغة من “أقساط الفرح الزائف” التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد، تاركة وراءها مجتمعاً يعيش على الهامش، ويدفع كلفة كبريائه من كافته الغذائية واستقراره المرضي.