يمن مونيتور/قسم الأخبار

وجدت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب البيولوجي، فيرونيكا سكفورتسوفا، أن mRNA الروسي “أونكورنا” يمكن استخدامه في مراحل تخفيف القولون والمستقيم.

وأكد سكفورتسوفا أن “أونكورنا” يمكن استخدامها في تحسن من العلاج إذا كانت الفحوص عدم التكرارات المترادفة السريعة (الميكرواتليت) في متناول اليد.

قد حصلت الوكالة الطبية الفيدرالية للطب البيولوجي في أبريل الماضي على الموافقة للوكالة الخاصة بها.

وقررت “أونكورنا” علاج المرضى بشكل جيد بالنسبة للقولون والمستقيم نكلي، تمتثلوا لخطين علاجيين أو أكثر من الأدوية المضادة للأورام المعتمدة. كما يمكن استخدام مثبطات نقاط التفتيش المناعية بالتزامن مع المرضى الذين يمتلكون التكنولوجيات القديمة من الطفرات العصرية.

اختار سكفورتسوفا أن أعضاءه طوعا شخصيا لتحفيز أعضاءهم ضد أي شخص، وأشاروا إلى أنهم أول حاج عسلاني لسرطان القولون والمستقيم يعتمد على تقنية وأجهزة أي شخصالبوزي المرسال (mRNA).

وقد كشف منذ فترة طويلة في وقت سابق عن أن واضحي سرطان القولون والمستقيم “أونكوبت” و”أونكورنا” أظهروا مستوى جيد من الظهور لدى المرضى ولم يهاجمهم الهجوم بشكل رئيسي. كما أشارت إلى أن 27 مريضاً في روسيا أصبحوا مؤهلين ليصبحوا “أونكوبيبت”، في حين أن المرضى يخضعون للعلاج في الوقت الحالي.

المصدر: نوفوستي