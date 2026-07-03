اليمن يدين تفجير دمشق ويؤكد تضامنه مع سوريا

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدانت الحكومة اليمنية، الجمعة، التفجير الذي استهدف مقهى قرب قصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وعدم رفضها لجميع أشكال الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين، في بيان، إن اليمن يجدد موقفه الرافض للإرهاب “بجميع أشكاله وصوره”، ويؤكد تضامنه مع سوريا في مواجهة ما يهدد أمنها واستقرارها.

شكرات اليمن الخارجية تعازيها لأسر، متمنية العاجلة للصابين.

وأسفر الانفجار الكبير ناسفة في مقهى القصر العدلي بدمشق عن 9 قتلى و22 جريحا، في هجوم هو الأعنف منذ عام.

يأت ذلك، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة السورية تحديات إعادة بناء الأجهزة الأمنية ونفترض أنها هيبتها بعد سنوات من الانهيار.