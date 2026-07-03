أحبار Zoom تستحوذ على الغرفة المشتركة

سعيًا لجلب ذكاء المشتري إلى منصة إيرادات الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بها، أبرمت Zoom Communications اتفاقية نهائية للاستحواذ على منصة Common Room (Common Room) لاستخبارات السوق الأصلية (GTM) الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

قال مزود منصة العمل والاتصالات AI-first إن فرق الإيرادات “تغرق” حاليًا في الأدوات ولكنها تتعطش للوضوح. وأضافت أن إشارات المشتري منتشرة عبر أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) واستخدام المنتج والتسويق والمشاركة.

لمعالجة هذه المشكلة، تعتقد Zoom أن الإثراء يأتي من مجموعة من الموردين الذين يعانون من فجوات في التغطية لا تكتشفها فرق الإيرادات إلا في منتصف التسلسل.

علاوة على ذلك، ترى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى المساعدة مبنية على بيانات غير كاملة وقديمة وتنتج مخرجات عامة وغير جديرة بالثقة. ويقال إن النتيجة هي إهدار الجهد على حسابات خاطئة في لحظات خاطئة، وساعات ضائعة في البحث اليدوي والذكاء الاصطناعي الذي تتخلى عنه الفرق بهدوء.

يُنظر إلى Common Room على أنها قادرة على حل هذه المشكلة من خلال توحيد الإشارات المجزأة والهويات الجزئية في ذكاء المشتري الكامل على مستوى الشخص، ثم تنشيطه باستخدام عملاء الذكاء الاصطناعي. فهو يعمل على دمج أدوات الإثراء والإشارات وسير العمل التي جمعتها فرق الإيرادات تاريخيًا من العديد من الموردين.

تم تصميم النظام لتوحيد بيانات الطرف الأول عبر أنظمة إدارة علاقات العملاء والمنتجات والتسويق والمشاركة مع إشارات الشراء الواقعية لمنح فرق الإيرادات رؤية متجددة باستمرار لكل مشتري. يتعامل وكلاء RoomieAI مع أبحاث الحساب وجهات الاتصال وتخصيص الرسائل والتنقيب.

يتم استخدام المنتج من قبل فرق GTM في الشركات بما في ذلك Atlassian وAnthropic وAutodesk وNotion وOkta وSnowflake.

يعد الاستحواذ أيضًا امتدادًا طبيعيًا لمنصة تنسيق الإيرادات الخاصة بـ Zoom، والتي تلتقط محادثات المبيعات وتحللها لتقديم التدريب في الوقت الفعلي ومعلومات الصفقات والتنبؤ الدقيق.

للمضي قدمًا، كانت Zoom واثقة من أن Common Room ستضيف معلومات المشتري التي تعمل على تضخيم Revenue Accelerator، وإبلاغ الممثلين بالحسابات الموجودة في السوق ومن هم المشترين قبل إجراء مكالمات المبيعات.

قال Zoom إنهم معًا يغلقون الحلقة عبر رحلة الإيرادات الكاملة على منصة واحدة دون تجميع العديد من حلول النقاط معًا. وقال أبهشت أرورا، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Zoom: “من خلال Common Room، نقوم بتوسيع نظام العمل الخاص بـ Zoom في المراحل الأولية، حيث نجمع بين أغنى سياق لكيفية تفاعل المؤسسات مع الفهم في الوقت الفعلي لكل مشتري”.

“سيكون لدى فرق الإيرادات الآن منصة واحدة موحدة ستساعدهم في الوصول إلى الشخص المناسب في اللحظة المناسبة بالرسالة المناسبة في كل مرحلة من مراحل الصفقة، مما يقلل من العمل المزدحم ويحقق نتائج تجارية أفضل.”

قالت ليندا ليان، الرئيس التنفيذي لشركة Common Room: “لقد قمنا ببناء Common Room لمنح كل بائع فهمًا حقيقيًا للشخص والمؤسسة على الجانب الآخر من الصفقة. ويربط الانضمام إلى Zoom الرسم البياني الخاص بنا بالمحادثات التي يجريها البائعون كل يوم، حيث يتم الفوز بالصفقات فعليًا، وبالذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التصرف بناءً عليها. ومع نطاق Zoom وموارده وانتشاره العالمي، سنكون قادرين على تسريع خارطة الطريق الخاصة بنا مع الاستمرار في خدمة عملائنا والابتكار”.

تأتي عملية الاستحواذ في أعقاب قيام Zoom بإضافة سلسلة من قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى منصتها الأساسية وتوسيع نظام My Notes الخاص بها ليشمل الأجهزة المحمولة. وقالت الشركة إنها تهدف إلى سد الفجوة بين المحادثة والتنفيذ.

وهذا يعني أنه على الرغم من المحادثات التي تحدث في كل مكان – على الأجهزة المحمولة وعبر المنصات وشخصيًا – تعتقد Zoom أن أنظمة التسجيل التي تدعم العمل تقليديًا لا تواكب ذلك. ستكون نتيجة الترقية هي إنجاز العمل بعد كل محادثة حتى يتمكن الأشخاص من التوقف عن فقدان الزخم.