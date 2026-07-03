اليمن وأندونيسيا بساط البحث عن اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بحث سفير اليمن لدى إندونيسيا، سالم بلفقيه، مع مسؤول رسمي في وزارة الخارجية الإندونيسية، سبل توفير اللجنة اليمنية-الإندونيسية المشتركة، وتشجيع التعاون الثنائي في عدد من مجالات السياسة والنمو.

وتتحدث السفارة اليمنية إن بلفقيه عن المدير العام وشرق آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا في وزارة الخارجية الإندونيسية، السفير سانتو دارموسومارتو، حيث يناقش جوان تأليف العلاقات المتزايدة بين، بما في ذلك بما في ذلك المشاورات الاقتصادية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات التعليمية المتخصصة، إضافة إلى شهادات الحلال.

كما قدمت المباحث التعاونية في مجال التغطية الإنسانية والنموية، إلى جزء من افتتاح قنصلية عامة لإندونيسيا في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة جزئية وحتى الحضور الدبلوماسي للخدمات الطبية.

المواضيع جانبان، حسب الضرورة، مما يؤدي إلى استمرار استمرارية تطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك المهام المشتركة للبلدين.