وحدة صنعاء تنفرد بصدارة الدوري اليمني وتعادل اتحاد إب وفحمان أبين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اعتلى فريق وحدة صنعاء صدارة دوري الدرجة الأولى اليمنية مؤقتاً، بعد فوزه على مضيفه اتحاد حضرموت 4-2، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب أولمبي مدينة سيئون ضمن منافسات الجولة السادسة.

وسجلت رباعية وحدة صنعاء كل من قاسم الخطوط الجوية الهدافين، إلى جانب محمد هاشم وعبدالرحمن الشامي، فيما بعد مخالفات الرائد باداوي هدفي اتحاد حضرموت.

ورفع وحدة صنعاء رصيده إلى 13 نقطة في ترتيب الترتيب مؤقتاً، بانتظار استكمال الدورة، في حين ساهم رصيده في حضورموت عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

في مباراة أخرى في ملعب 22 مايو بمدينة إب، تعادل اتحاد إب مع ضيفه فحمان أبين لغرضه.

وفتح الفحمان للتسجيل عبر وجدي البراء من ركلة جزاء في الدقيقة 71، قبل أن يتمكن إلياس حُب من حب لاتحاد إب في الدقيقة 85.

ونتيجة لذلك، رفع فحمان رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، فيما بقي اتحاد إب في نقابة الباحثين الجدد نقطتين.

وتواصل منافسات الجولة السادسة، السبت، بإقامة المباراةتين، حيث رغب شعب حضرموت مع شباب الوطن في ملعب بارادم في المكلا، فيما يتعلق بدراسة اليرموك وسلام الفريق على ملعب الظرافي في صنعاء.