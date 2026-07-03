المسؤول اليمني يتعهد بحماية سيادته بعد رحلة تسيير إيرانية إلى صنعاء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقد مجلس الطيران اليمني، السبت، اجتماعياً طارئاً لبحث تسيير إيران رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء فقط لسيطرة الجماعة الحوثية، واصفاً تساهم في تفضيل اليمن ومخالفة الدولية.

وذكر المجلس، في بيان عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيسه رشاد العليمي وحضره جميع، أن طائرة تمثل تصعيدا جديدا، معتبرة أنها الاعتماد على الثقة والتضامن مع الأحرار وتقوي جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وعشرات المقاطعات.

وأضاف البيان أن المجلس يستمع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تعميم الزنداني والمسؤولين الحكوميين بما في ذلك الخطوط الجوية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستتخذ إجراءات تكنولوجية ودبلوماسية إنسانية ضرورية لمكافحة المساهمة في مجالها الجوي ومنافذها.

واتتهم مجلس الجماعة الحوثية بالاستمرار في تقويض مساعٍ للسياسة، وبما تسبب في اتفاقم حرية الحركة الاقتصادية والإنسانية من خلال التصعيد واستهداف الملاحة البحرية، احتسابًا الجماعة وإيران مسؤولية التداعيات الأخرى على الخطوة الأخيرة.

ودعا مجلس الأمم المتحدة والشركاء إلى اتخاذ إجراءات “رادعة” لمنع ما وصفه بالانتهاكات، وتلتزم الأمانة على قنوات دعم وتسليحويل الحوثيين.

في وقت سابق، بدأ جماعة الحوثي يصلون إيرانية مدنية إلى مطار صنعاء أقلت مرضى وعالقين وجرحى للداخل تابعين للجماعة، واقتصرت طائرة الجماعة إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى.

كما أنها “استمرارِ بينَ مطاري صَنعاء وطهران”، “مهما كانت النتائجُ والتداعياتُ”.