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مصر نهائيا تاريخ ثاني منتخب عربي ل2026

AbdHassan04.07.2026
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مصر نهائيا تاريخ ثاني منتخب عربي ل2026

يمن مونيتور/ وكالات

تفوت مصر على ركلات الترجيح البرتغالية 2/4، نهاية نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، في مباراة أُقيمت على ملعب دالاس، الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس العالم 2026.

ومنتخب “الفراعنة” رائد النجومية عبر اللاعب إمام عاشور من كرة رأسية عند الدقيقة 13 من اللعبة.

وأحرز اختيار “الكنغر” هدف التعادل بالخطأ من المنافس في الدقيقة 55، ويطلب لشوطين التوقيع.

ويشترك في التصويت بين المنتخبين حتى الدقيقة 120، قبل أن يتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي اختارت اسم منتخب مصر في نهاية المطاف.

وتأهلت “الفراعنة” إلى دور الـ16، في حين ودعت الإمبراطوريات المقامة على أراضي المحكمة الأمريكية الأمريكية والمكسيك.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها منتخب مصر إلى الدور النهائي على مر تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم.

ويتأهل هذا الثاني للتأهل الأول في تاريخ منتخب مصر إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم، كما أصبح “الفراعنة” منتخب عربي المغرب بعد النجاح في التأهل لهذا الدور خلال النسخة الحالية من البطولة.

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AbdHassan04.07.2026
9
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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