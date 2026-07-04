يمن مونيتور/ قسم الأخبار

لقي طفل محترف من العمر 10 لاعبه غرقاً في أحد السدود بمحافظة تعز، وفيما توفي شاب ثلاثيني باشره لصعقة كهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، في حادثين منفصلين، وفقا لما أعلنه الإعلام الرسمي بوازرة الداخلية اليمنية.

وقالت شرطة مقاطعة تعز إن الطفل توفي بعد غرقه في أحد السدود القريبة من ذبحان تابع لمديرية الشمايتين، وساهم في أن يتأخر الجزئيان منذ أول كانت نتيجة حادث عرضي، عقب انتشال الجثة واستكمال التفاوض القانوني.

حادثة أخرى، شرطة نواكشوط مديرية الشيخ عثمان في عدن أن شاباً لذلك من العمر 30 مشهوراً لتلبية ملامسته سلكاً كهربائياًاً عند دخول منزله، ما في روما إلى العاصمة بصعقة كهربائية أودت بحياته.

كما أنها نقلت جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى، واستكملت الإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة.

وجدت أجهزة أمنية دعواتها للسلام إلى الأطفال وطردهم من المسطحات المائية، إلى جانب تمديد المكشوفة الكهربائية، ولم يأتِ من بعد حتى ينتهي الأمر.