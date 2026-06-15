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ارتفاع أسعار الذهب في صناعة ويدين متأثر بالصعود العالمي

AbdHassan15.06.2026
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ارتفاع أسعار الذهب في صناعة ويدين متأثر بالصعود العالمي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعها في البحرين، الاثنين، في كل من صنعاء وعدن، مقارنة بمعاملات اليوم السابق، متأثرة بموجة الشحن التي تشهدها الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وفقًا لبيانات محال صرافة وتجارة ذهب، وصل سعر الذهب عيار 21 جرامًا في مدينة عدن نحو 183 ألف ريال، ووصل فيما بعد إلى 64 ألفًا و500 ريال في الصنع.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 211 ألف ريال في عدن، مقابل نحو 74 ألف ريال في الصنع.

فيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، تجاوز سعره في عدن مليونًا و477 ألف ريال، في حين وصل إلى نحو 518 ألف ريال في التصنيع.

ويشترط اعتبارها قيمة شراء الذهب صحياً، في حين أنها تعتبر غير مقبولة عند البيع للمستهلكين نتيجة إضافة اشتراكات على كل جرام.

وقال مصدر في سوق الذهب، إن الربح عند بيع جنيه الذهب للعملاء ما بين 100 و150 ريالاً سعودياً للجنيه الواحد.

وتشهد أسعار الذهب في تغيرات اليمنات استمرارا للحركات العالمية والمحلية، وتتنوع كما تختلف بين محل وفقا لمستويات العرض والطلب.

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AbdHassan15.06.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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