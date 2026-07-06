يواصل الريال اليمني إدارة عدن وسط استقرار نسبي في صنعاء

يمن مونيتور/قسم الأخبار

واخترت بيانات نقاط الصرف، اليوم الاثنين، ونتيجة لذلك تباينت القيم الريال اليمني بين مدينتي صنعاء وعدن، في ظل ذهلت وذهبت إلى نتيجة ذلك في جميع أنحاء العالم.

وبحسب أسعار السوق، بلغ سعر الدولار الأمريكي في التصنيع 531 ريالًا و533 ريالًا للبيع، حتى سجل في عدن 1554 ريالًا و1562 ريالًا للبيع.

فيما يتعلق بالريال السعودي، سجل في صنعاء 139.8 ريالًا و140.2 ريالًا للبيع، بينما بلغ في عدن 410 ريالات و413 ريالًا للبيع.

ويواصل مناطق العمل المحلية تسجيل العملات المحلية بين مناطق واسعة، وتعترف الحكومة بها إدواردًا و المجرمين، وسط تحذيرات من جراء التهريبات في سوق الصرف.

مع العلم بأن أسعار الصرف قابلة للتغيير بشكل تدريجي وفقًا لحركة السوق.