الهجوم المستهدف يستهدف شحنة من الحديد

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قامت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، الأحد، بتعبئة شحنة هجومية من قبل مسلحين مجهولين على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي محافظة الحديدة غربي اليمن.

ووجهت الهيئة، في تنبيه ملاحي، إن السفينة أطلقت نداء استغاثة بعد تعرضها للهجوم، دون الكشف عن قراءة المزيد من التفاصيل بالإضافة إلى هوية حجمين أو حجم الضحايا.

وأن السلطات القضائية مباشرة التحقيق في الحادث، من دون ذكر تفاصيل حول هوية السفينة والجهة التابعة لها.

ودعت الهيئة جميع السفن العابرة في المنطقة إلى توخي تطلب، الإبلاغ عن الهاتف أي تكليف مشبوهة إلى مركز التجارة البحرية البريطانية.