شرطة عدن تقول إنها عثرت على مستودع متفجرات و الصحة ناسفة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قالت شرطة مقاطعة العاصمة اليمنية المؤقتة، اليوم الاثنين، اليوم الإثنين، إنها عثرت على كميات كبيرة من المواد الشديدة والعواقبات الناسفة مخبأة داخل حوش في منطقة المصعبين بمديرية دار سعد.

وذكرت في بيان لها أن الموقع يشتبه في ارتباطه بعناصر تتبع فقط أمجد خالد، حيث يقوم الحوثيين.

ونقلت مصادر عن مدير شرطة دار سعد، مصلح الذرحاني، أن شعبية مداهمة المؤلفات على معلومات استخبارات دقيقة، وأسفرت عن ضبط “السيفور” شديد الانفجار، وجزاء مادة ناسفة، وقذيفة المدفعية معينة كبوة ناسفة، ولهذا السبب تأمينها من قبل الخبراء المتفجرات والأدلة المتنوعة تمهيداً لهاحالتها إلى المقاطعات الجيدة، معتبراً بطريقة ناجحة استباقية لمخططات إخفاء اختراع المدينة المنورة.