قطر تحتج لدى إيران والسعودية تدين استهداف ناقلتين في مضيق هرمز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ولاحظت وزارة الخارجية، الثلاثاء، نائب السفير وجودها في الدوحة، وتسليمها بعد ذلك كل ما يميزها على خلفية استهداف الناقلة القطرية “الركيات” أثناء عبورها مضيق هرمز.

وتتحمل قطر إيران المسئولية عن مراقبة الذي ولهذا السبب المرشد، فكرة أنها تتوقف باللحظة لأي شيء، فلا تفعل أي شيء ضعيف، وإمدادات الطاقة العالمية.

وقال بوضوح باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في منشور على منصة “إكس”، إن الدوحة تطالب إيران بـ”الوقف الفوري لاستخدامها تمس المنطقة الآمنة أو لعدم سلامة الملاحة الدولية”، نظراً إلى طهران “المسؤولية القانونية الكاملة” عن التأثير وما قد يترتب عليه من الأضرار وداعيات.

في السياق، أدانت وزارة الخارجية السعودية بعبارات استهداف ناقلتين سعودية وقطرية عبر معبرهما مضيق هرمز، داعية إيران إلى التوقف عن كل ما من التأثير ضد إسرائيل والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.

شكرا للدولة السعودية تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأسلحة وما يترتب عليها من أضرار ومساهمات.