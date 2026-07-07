منوعات

قطر تحتج لدى إيران والسعودية تدين استهداف ناقلتين في مضيق هرمز

AbdHassan07.07.2026
10
قطر تحتج لدى إيران والسعودية تدين استهداف ناقلتين في مضيق هرمز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ولاحظت وزارة الخارجية، الثلاثاء، نائب السفير وجودها في الدوحة، وتسليمها بعد ذلك كل ما يميزها على خلفية استهداف الناقلة القطرية “الركيات” أثناء عبورها مضيق هرمز.

وتتحمل قطر إيران المسئولية عن مراقبة الذي ولهذا السبب المرشد، فكرة أنها تتوقف باللحظة لأي شيء، فلا تفعل أي شيء ضعيف، وإمدادات الطاقة العالمية.

وقال بوضوح باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في منشور على منصة “إكس”، إن الدوحة تطالب إيران بـ”الوقف الفوري لاستخدامها تمس المنطقة الآمنة أو لعدم سلامة الملاحة الدولية”، نظراً إلى طهران “المسؤولية القانونية الكاملة” عن التأثير وما قد يترتب عليه من الأضرار وداعيات.

في السياق، أدانت وزارة الخارجية السعودية بعبارات استهداف ناقلتين سعودية وقطرية عبر معبرهما مضيق هرمز، داعية إيران إلى التوقف عن كل ما من التأثير ضد إسرائيل والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.

شكرا للدولة السعودية تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأسلحة وما يترتب عليها من أضرار ومساهمات.

Source link

AbdHassan07.07.2026
10
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

خطة دفاعية جديدة لإنقاذ الأرض من الدمار!

خطة دفاعية جديدة لإنقاذ الأرض من الدمار!

02.07.2026
تم إصابة الرئيس بمرض السرطان

تم إصابة الرئيس بمرض السرطان

19.03.2026
نذير تصعيد.. الحوثيون يتربصون بمسارات الطوارئ الجوية

نذير تصعيد.. الحوثيون يتربصون بمسارات الطوارئ الجوية

22.03.2026
تعز.. مظاهرة حاشدة تندد بالهجمات وتؤكد التضامن مع دول عربية

تعز.. مظاهرة حاشدة تندد بالهجمات وتؤكد التضامن مع دول عربية

30.03.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى