يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ التلفزيون الصيني (CGTN)

أزمة الشحن في البحر الأحمر وخليج تستقبل عدن بظلالها بقوة على الساحل الساحلي اليمني. وبعيداً عن البني الداكن العسكري، يحذر المسؤولون من أن قطاع الصيد في اليمن — الذي تضرر بالفعل منذ سنوات من الصراع — قد شارك في إنتاجه.

يشير تقرير التليفزيون الرسمي إلى أن مدى توافر أسعار الوقود وإغلاق مناطق الصيد لم يترك سوى خيارات قليلة فقط للتحكم في الحياة.

في كل صباح في عدن، يبدأ الصيادون التقليديون يومهم، لكن البحر لم يعد آمناً أو مربحاً كما كان. وقد حضر القتال العسكري إلى إغلاق العديد من مناطق الصيد التقليدية؛ وبات يتعين على الصيادين الآن العديد من بحياتهم أو مواجهة الفقر المدقع.

ويمكن للتقارير الاقتصادية المحلية أن تنتج الأسماك ويمكن أن تصل إلى 40%.

ميعاد علي عبد الله وهو (صياد محلي) في عدن يقول: “نحن كصيادين نحصل على الحصة الأصغر من أندرويد، بينما يتناول المشترون والتجار معظمها.”

ويضيف المصمم اليمني: “لكن المهمة الأكبر بالنسبة لنا هو الوقود؛ فقد تمكنا في السابق من شراء 50 لتراً ونبحر إلى أي مكان من حياتنا، أما الآن فلا يمكننا تحمل تكلفة أكثر من 20 لتراً فقط، مما يتركنا محصورين بالقرب من الشاطئ. في الماضي، إذا لم نجد سمكاً في منطقة ما، يمكننا الانتقال ببساطة إلى “التواهي”، أما اليوم فلم يعد بإمكاننا أن نتمتع بحرية.”

التأثير على التحديد المحلي

ويمتد هذا التأثير إلى مدى أبعد؛ فبسبب ارتفاع أسعار الوقود، تقلص عدد السفن التي تبحر في البحر، مما يجعل مبيعات الصيد اليومية أقل بكثير. وفي أسواق عدن المحلية، أصبحت الأسماك الآن شعبية، وتحولت إلى جماهيرها من أعضاء الأسرة إلى رفاهية لم يعد بمقدورهم تحمل تصويتها.

يقول غازي الأحمر (وكيل وزارة المياه السمكية) “غالباً ما يضطرو ومنتجو الأسماك إلى تحويل مسار شحناتهم عبر الدول ليس فقط الوصول إلى المعرفة العالمية، وهذا ليس سوى بضعة عقبة واحدة من بين العديد من التدابير”.

بالإضافة إلى: ما بالنسبة للصيادين بشكل جزئي، فقد تدهورت الأوضاع بشكل كبير بسبب اختلاف البديل والعسكرة المقاومة جيرانها اليمنية، بما في ذلك مضيق باب المندب، الأحمر، وخليج عدن. هذه الوضعيات تضع صيادينا في خطر دائم.

من أجل البقاء، يتشارك بعض التجار الآن ويتقاسمون تكلفة التكلفة للوقود، لكن هذه الحلول المؤقتة ليست كافية لإنقاذ الاقتصاد الساحلي المحلي من ضائقة مالية شديدة.

وفي الوقت الذي يوجد فيه القوى العالمية على الوضع في هذه المياه الاستراتيجية، يتنوع صيادو عدن مع البسيطة والقاسية العسكرية فقط. وتحتاج إلى حلول واقعية لتخفيض تكاليف الوقود بدوام كامل، فإن نمط حياة يعود لقرون مضت قد يختفي قريباً.