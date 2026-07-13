المسؤول الحكومي بأرشيف مونيتور: خريج رئاسية في التقليل من بناء جيل محصن وطنياً

يمن مونيتور/ مأرب/ عبدالله العطار

وأكد رئيس اللجنة الاستراتيجية لمراكز المعسكرات الصيفية بمحافظة مأرب، الدكتور علي سيف الرمال، أن الدكتور الشاب يمثل مشروعًا تربويًا وتوعويًا يهدف إلى حماية النشء ووعيهم بالمعارف والقيم الوطنية والإسلامية الفاعلة، بما في ذلك المساهمة في تعزيزهم من الأفكار المتطرفة والهدامة التي يروجها الحوثيون.

وقال الرمال، في كثير من الأحيان لـ”يمن مونيتور”، إن الخبراء الصيفيين انطلقوا هذا العام في عدد من مديريات المحافظة على أكبر شريحة من الطلاب والطالبات، وتوفير حماية آمنة في تنمية قدراتهم الثقافية الثقافية والمهرية، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء الوطني والوسطى والاعتدال.

وأوضح أن البرنامج الصيفي ناقش على توعية النشء بالمخاطر التي رأى الشباب، وفي مقدمتها أفكار علمية وطائفية تتبناها مليشيا الحوثي الحوثية تسعى لتسويقها بين الأطفال واليافعين، مؤكداً أن تحصين الأجيال بالعلم والوعي والفكر السليم هو السبيل إلا لتلك المشاريع الهدامة.

الأطفال الصغار إلى أن لجنة الخبراء الصيفيين عقدت لقاء مع الخطباء والمرشدين الدعاة الذين سينفذون زيارات ميدانية للمراكز، بهدف تقديم محاضرات توعوية وإرشادية لديهم وعي لدى الطلاب، وتغرس فيهم القيم الأخلاقية الصحيحة، وحذرهم من متابعة التطرف والانجرار خلف أفكار الدخيلة على المجتمع اليمني.

وأوضح أن هذه البرامج والأنشطة سوف تشارك في بناء جيل واعٍ ومحصن، وسوف نكون قادرين على البقاء في بناء وطنه، مثمنا دور العاملين والخطباء والمرشدين في إنجاح الخبراء الرائعين أهدافها التربوية والوطنية.