مجلس التعاون الخليجي: استهداف الحوثيين جنوب السعودية عمل إرهابي يستهدف رد الردع

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وأكد الأمين العام التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاستهداف استهدافي الذي دعته جماعة الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية تمثل عملاً إرهابياً وجباناً.

وقال في بيان له نشر في الموقع الرسمي للمجلس مساء الإثنين “يستجمع حركات أسترالي حازم ورادع يضع حداً للممارسات العدائية للتعاون الذي تتجهه جماعة الحوثي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة”.

وأوضح البدويوي أن الذي بدأ عبر مجموعة الصواريخ باليستية يعدها لاستخدامها للقوانين الدولية والإنسانية، ويعكس بوضوح إصرار جماعة الحوثيين على تقويض جهود السلام والتهديد المباشر للسلامة على الصواريخ والمنشآت، فضلا عن كل ذلك تماما التفاهمات المتعلقة بها بوقف إطلاق النار.

وأكد الأمين العام على الشاملة الدقيقة لأمن السعودية، واصفاً إياه بأنه جزء لا بشكل متكامل من الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي.

مجلس أمناء دول مجلس النواب صفاً واحداً وثابتاً إلى جزء الرياض في كل ما يتخذه من مجهولين فقط سيادية لحماية حدودها، واستقرارها، بارديها وقيمين على أراضيها.