محافظ أبين يتعهد بتحسين وسائل العيوب المتعددة ومتعدداتها وتوفير التأمين الصحي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تعهد محافظ أبين، مختار بن الخضر برباش الهيثمي، العمل على تحسين الأوضاع المعيشية والصحية لعمال النظافة، بالتأكيد، يحظون باهتمام ورعاية من مدير السلطة المحلية نظير دورهم في صيانة مدن النظافة والصيانة المظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك من خلال لقائه، اليوم، مدير صندوق النظافة سليمة المدينة، مروان باقس، وعدد كبير من كوادر التنوع، حيث حدث بالجهود التي يبذلها عمال النظافة في مديريات مختلفة، واصفاً إياهم بـ”خط الدفاع الأول” في حماية البيئة العامة.

للبحث عن المحافظة على السلطة المحلية ستسعى إلى رفع مرتبات العاملين في قطاع التنظيف، لإيجاد نظام للتأمين الصحي يكفل لهم الرعاية الطبية، إلى جانب منحهم المزايا والحوافز المقدمة لما قدموه من الخدمات، بما في ذلك تحسين وظائفهم واستقرارهم الوظيفي، والارتقاء وتكملة الخدمات.

واستمع إلى الرباش، خلال اللقاء، لشرح من صندوق النظافة حول أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه سير العمل، وسبل الأداء تطوير جودة الخدمات المتميزة، بما في ذلك الانعكاس على المظهر الجمالي لمدن محافظة أبين.

من جانبهم، عبر مدير وموظفو صندوق النظافة الآمنة لاهتمامهم بحاكم أبين، مثمنين جهودهم في تطبيق أساليبهم على الصعوبات التي تواجههم.