صنع في إسبانيا: تكنولوجيا المراقبة المحظورة في طفرات الاتحاد الأوروبي في الهند

من دلهي إلى جايبور، تطرح الهند تكنولوجيا التعرف على الوجه لمراقبة الملايين من مواطنيها. وجدت مجلة Investigate Europe أن الشركة الإسبانية Herta Security تقف وراء الكثير من البرامج، لكن النقاد يقولون إن وعد الحكومة بالسلامة العامة ليس هو الهدف الرئيسي.



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