العلوم والتكنولوجيا

صنع في إسبانيا: تكنولوجيا المراقبة المحظورة في طفرات الاتحاد الأوروبي في الهند

AbdHassan15.07.2026
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صنع في إسبانيا: تكنولوجيا المراقبة المحظورة في طفرات الاتحاد الأوروبي في الهند

من دلهي إلى جايبور، تطرح الهند تكنولوجيا التعرف على الوجه لمراقبة الملايين من مواطنيها. وجدت مجلة Investigate Europe أن الشركة الإسبانية Herta Security تقف وراء الكثير من البرامج، لكن النقاد يقولون إن وعد الحكومة بالسلامة العامة ليس هو الهدف الرئيسي.

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AbdHassan15.07.2026
13
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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