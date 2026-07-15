حدود السلام والتصدي لطهران.. “العليمي” يضع ملف اليمن فوق طاولات صناعة بحوث تكنولوجية

يمن مونيتور/ لندن/ خاص:

ولذلك عضو مجلس الإدارة اليمني، الدكتور عبدالله العليمي، في العاصمة البريطانية لندن، باحثون رفيعو المستوى مع المسؤولين البريطانيين، ركزت على ملفات دعم الحكومة اليمنية، والاصلاحات الاقتصادية، ومستجدات مسار السلام، بالإضافة إلى تحرير المبدعين المساهمين في مساهماتهم، وانتهاكات الجماعة الحوثية.

من خلال لقائه في لندن مع السير آلان كامبل، زعيم المجلس العام البريطاني، عضو مشدد في مجلس الرقابة التجارية عبدالله العليمي على أن السلام الحقيقي والمستدام في اليمن لا يمكن اختزاله في مجرد “وقف إطلاق النار”.

حدود السلام

وأشار العليمي إلى أن أي سلام حقيقي يجب أن يؤسس لبناء دولة قوية وعادلة تحتكم لسيادة القانون، مؤكدا على تقديم الخدمات الأمنية وحفظها لمواطنيها. وأضاف أن هذه الدولة هي الضامن الوحيد لمعالجة الصراعات، ولمحدودي والسواحل اليمنية، والأشخاص الفاعل في ترسيخ الأمن ويتطلبون على التلويين والمساعدي.

سياق مناقشته للتطورات تفسيرية، مشترك العليمي إلى أن التصعيد منذ الأخير يتدخل بالمراقبة مستهتراً بالقانون الدولي العسكري وأمن المنطقة، ملتزماً تجاه طهران أمر واقع عبر السيطرة على اليمن. وجدد عزم الحكومة اليمنية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن والاستقرار وتضمن سيادتها بالكامل، مثمناً في الوقت الحاضر الدور المحوري للمملكة المتحدة في مساندة الشرعية اليمنية.

في هذا الأسبوع، تم حضوره كعضو في مجلس القيادة القيادي بوزير الدولة البريطاني للتميز في الشرق الأوسط وتايمز تايمز، هاميش فالكونر. ويستعرض الجانبان مستجدات مسار الإصلاحات الهيكلية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وبحثا سبل إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية المتعثرة لذلك الحرب، بما في ذلك ما يسهم في اعتبار الإنسانية وتلبية تطلعات الشعب اليمني.

كما بحثت لتغطية العديد من مشاهير كرة القدم في اليمن، وانتهاكات التعبيرات التي تمارسها جماعة الحوثيين، وماثلة منهم هؤلاء الرائعين من أكبر الأمن المباشر للقوميين اليمنيين، بالإضافة إلى تقويتها للمنفذ الدولي للأمن الدولي والعالمي.

وعبر العلي عنيمي مكرم اليمن للموقف البريطاني الثابت والداعم المجالس المتخصصة في التحكم والجهود لتحقيق حلال الازدهار والازدهار في جميع أنحاء العالم.

ثامن لطهران

يأتي ومباحثات عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي في لندن في وقت يشهد فيه المنطقة توترات سياسية جيوية متباينة ترتبط بأمن البحر الأحمر وضيق باب المندب. وتحمل اللقاءات مع الجانب البريطاني المهم بشكل استراتيجي، بالنظر إلى الدور التقليدي للمملكة كـ “حامل القلم” للملف اليمني في المجلس الأمني ​​الدولي، ووسعي الحكومة اليمنية لحشد دعم قوي لدعمها القوي لدعم قدراتها الاقتصادية والدفاعية لمواجهة التحديات بعد استمرار سلامة أجوائها ومياهها غيرها.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز البريطانية، قال العليمي إرشادات من نيويورك، والتي تعد أساسًا غير مقبولة للسيادة في جميع أنحاء العالم.

قال عبد الله العلي إن الطائرات كانت تتحمل معدات لحركة الحوثيين، قال إنها تعتقد فقط من مجرد داخلي إلى فقط لسببي بالضغطي للأمن العالمي والعالمي.

ولقد تحققت بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية أن مقاتلاتها قصفت مطار صنعاء الذي كثر عليه الحوثيون ساهموا في تحقيق أكبر عدد ممكن من الطائرات إلى حثاً حوثياً عائداً من جنازة المرشد الأعلى وعلي خامنئي.

وتضمنت الطائرة التي حددتها في نهاية المطاف في مطار آخر، في الحديدة على البحر الأحمر الخاضعة للسيطرة على الحوثيين. وردّ الحوثيون جميعاً غرقت على السعودية، ومن ثم هدنة دامت أربع سنوات في المتباين بين السعودية والوثيين المتحالفين مع إيران.

وقال عبدالله العليمي إن الحوثيين في وضع أضعف مما كانوا عليه وكم عددهم. ويعود ذلك إلى عدد من العوامل، من ضعف إيران.

وقال: “من الواقعي أن خسارتهم انقلابهم واستعادة وظائفهم، والمساهمة في أمن الاستقرار بالمنطقة والعالم، وتأمين الممرات المائية وحماية الاقتصاد العالمي”.

وقال العليمي إن الأصلين أنهم استخدموا الجنازة كغطاء لإحضار المعدات والخبراء للحوثيين.

قال: ” ” لقد حاولنا جاهدنا وتكرارًا أعضاء الحوثيين، لكن دون جدوى. ومع ذلك، من خلال تغيير الضوابط على تأثير الحوثيين. لم يعودوا يخفيونًا داخليًا، بل أصبحوا يظهروا بشكل جيد بشكل جميل بسبب إخفاءهم للممرات المائية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأت تفاهم مع الحوثيين يجب أن يقوم على أساس الاعتراف بالأخيرين احتكار الدولة للأسلحة، وضرورة الالتزام بالحكومة الشرعية بإعادة بناء الدولة.”

وقال إن الحكومة “ستواصل التلويح بسيف السلام حتى اللحظة الأخيرة”، لكن: “نحن مستعدون إذا الحوثيين يفترضون الحرب”.