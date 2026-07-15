باحثون يمنيون من كندا لتكوين مؤتمر نيويورك لدعم الإصلاحات الاقتصادية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقش رئيس وزراء وزارة الخارجية اليمنية، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، المؤتمرات الدولية لعقد مؤتمر دولي لدعم الحكومة في نيويورك خلال أكتوبر المقبل.

واطلع على الاتصال الجانبي، من خلال لقاءات مرئية عبر التقني، الترتيبات المشتركة الحكومية بين اليمنية ولندن لمؤتمر نيويورك، الهادف إلى حشد دعم الشركاء الأساسيين وأولويات الحكومة اليمنية في خطة اقتصادية اقتصادية.

وابحث جانبان عن الأسلحة الخاصة بالسيادة اليمنية من خلال تسيير رحلات طيران إلى مطار صنعاء الخاضعين للسيطرة على الجماعة الحوثية، وتطلب منهم اتخاذ هذه الخطوة لردع هذا. كما يناقش الطرفان الحوثيون جديدة للأراضي السعودية، وتداعياتها على الأمن القومي والإقليمي، فقط عن حذفها مباشرة لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأشاد الزنداني بالمواقف الألمانية الباهتة كاملة الشرعية وإدانتها للانتهاكات والتصعيد الحوثيين في مجلس الأمن الدولي، بالتأكيد أن الحكومة ستتعامل بحزم كامل مع أي خروقات جديدة، وستتخذ المشروعة كافة لأجواءها وشرعها بموجب القانون الدولي.

والتعرف على القضايا الاقتصادية والمالية والإدارية التي حكومتها الكبرى للخدمات الأساسية الفعالة، يعني أن نجاح هذه الخطوات يأتي دون الدعم الدولي وفي مقدمته المساندة البريطانية.

ومن جانبها، جدد النائب الجديد عبده شريف وعد بلادها بمواصلة دعم الحكومة اليمنية وجهودها الإعلانية الترويجية التخصيصية والمؤسسية في جميع أنحاء العالم.