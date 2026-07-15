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حضر شعبموت لثمانية في نتيجة هلال الحديدة

AbdHassan15.07.2026
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حضر شعبموت لثمانية في نتيجة هلال الحديدة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عزز شعب موت صدارته للدوري اليمني لكرة القدم، وتغلب على هلال الحديد الثلاثي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأربعاء بارادم في مدينة المكلا، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وفرض أصحاب الأرض أفضلهم منذ البداية، لينهي شعب حضرموت الشوط الأول متقدما لسجلهما حيدر أسلم وناصر حميدة، قبل أن يتحمل صلاح سعيد الهدف الثالث في الشوط الثاني، بالتأكيد أهم منهما.

وشعب حضرموت رصيده إلى 22 نقطة في بطولة الترتيب، فيما بعد رصيد الرصيد هلال الحديدة عند 4 نقاط في المركز الشامل الحادي عشر.

وتواصل منافسو الجولة الثامنة، الخميس، بإقامة مباراتين، حيث يتسنى لهم اليرموك مع أهلي صنعاء على ملعب الظرافي في صنعاء، فيما يواجه سلام البارت شباب البيضاء على ملعب أولمبي مدينة سيئون.

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AbdHassan15.07.2026
8
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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