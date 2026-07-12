أسعار أسعار الذهب في اليمن مع ثبات الأسعار العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حددت أسعار الذهب في وضوحن اليمنية، الأحد، دون تسجيل ملحوظات في مدينتي صنعاء وعدن، بالتزامن مع أسعار المعادن النفيس في العالمية.

وفقًا للتعامل مع سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 180 ألف ريال، بينما سجل في التصنيع نحو 62 ألف ريال.

كما وصل سعر جنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى أكثر من مليون و450 ألف ريال في عدن، مقابل نحو 497 ألف ريال في التصنيع.

وأوضح للتعامل مع أن هذه التصاميم تخص شراء الذهب من غيره، بينما يتم تجاهلها عند البيع للعملاء نتيجة إضافة اختلافات مختلفة من محل إلى آخر، ويحتسب على أساس سعر الجرام.

أصغروا إلى أن يربحوا الربح عند بيع كتلة الذهب الشاملة ما بين 100 و150 ريالًا سعوديًا.

وتتغير أسعار الذهب في اليمن بشكل مستمر وفقا للتنوعات العالمية، كما تختلف بين محال الصاغة تبعا لحركة العرض وطلب وتكاليف اللعب في السوق المحلية.