رحلة جوية واحدة وجسر ضيقان: لماذا يوجد إيران وجوي مع الحوثيين؟

يمن موينتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ من نيغار مجتهدي– إيران الدولية

2019-02-19 01:07:00 – تبدو هذه النسخة من طائرة إيرانية في اليمن لمكافحة السيطرة على الحوثيين العالميين الصغار على نحو غريب لطهران، ومع ذلك، فقد تكون هذه الخطوة تهدف إلى المناورة الافتتاحية في مسعى إعادة بناء القوة الحليفة القادرة على إخفاء مضيق بحري ثانٍ إلى جانب مضيق هرمز.

ومع ذلك، تحدثت التفاهمات الأمريكية الجديدة وانتقال المعتدل نحو مضيق هرمز، وكثيرًا ما يتجدد القتال في اليمن سؤالاً أوسع نطاقًا: هل تُمهّد طهران لفرض مصدر آخر من الضغط البحري عند مضيق باب المندب؟

لقد ضعفت بشكل جزئي من حزب الله وحركة حماس كبيرة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الحوثيون مسلحين ومتحصنين ويسيطرون على أحد أكثر ماارات الشحن البحري ازدحاماً في العالم.

وحتى وإن كان الموجه لباب المندب مجرد إخفاء جديدي، يستمر كفيل بزعزعة قطاع الشحن وأسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، واختراق لإيران، فان هذا وفقط حتى فعالية فعالة كبيرة.

الصراع على طائرة واحدة

وجاء التصعيد الأخير في أبت قرار اليمن منع إيرانية كانت تُقلّ وفداً حوثياً عائداً من جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران، حيث تهمت الحكومة اليمنية المعترف بها إرتباطاً إيراناً بمحاولة دخول مجالها دون نصئي رسمياً.

وسرعان ما تطورت الخلافات؛ لأنها تضررت في مطار صنعاء الدولي المدرج، و الحوثيون الحوثيون المسؤولون عن ذلك، قبل أن يستهدفوا مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات الطويلة.

وفي وقت لاحق، الطيور الجارحة الحوثيين محمد البخيتي مما وصفه بـ “الحصار”، حدد بوضوح إلى باب المندب كأداة ضغط استراتيجية.

“حديثه لشبكة إيران إنترناشيونال”، قال توماس جونو، الزميل المشارك في معهد “تشاتام هاوس”: “إن الأمر في الأهم هنا هو الشرعي الشرعي؛ إذ تحاول إيران والوثيون فرض فتح الجسر بين طهران وصنعاء”.

ولطالما دبت إيران على إمداد الحوثيين عبر طرق تهريب الحرية المجانية حول عمان القرن الأفريقي، غير أن هذه الرحلة سوف تبطئها وتكلفتها لتستمتع بأقداحها.

ومن الجدير بالذكر أن جوي زاد بشكل كبير من قدرة طهران على نقل جميع المكونات العسكرية إلى كافة الأطراف لسيطرة الحوثيين، ولهذا السبب لا يسمح برحلات الركاب ظاهرياً بكل هذه الأهمية.

إعادة بناء الحوثية

ويرى فرزين نديمي، محلل الشؤون الدفاعية وتفسيرية في “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط”، أن هذه المبادئ هي رؤية دافعة لمشكلة أخرى؛ فبعد سنوات من العمليات في البحر الأحمر والضربات الأمريكية والإسرائيلية، بدأ مخزون الحوثيين من بعض قدراتهم العسكرية المتطورة ينفد.

وأضاف نديم قائلاً: “إنهم متلفون للغاية لمساعدة الحوثيين على إعادة بناء ترسانتهم الاستراتيجية ليكونوا لاعبين فعالاً من جديد”.

ويتزايد عدد النديم أنه ربما لا يتحمل مكونات الأسلحة الحيوية، على الرغم من عدم وجود تأكيدات على وجود تكامل طبيعي لشحنها.

وتعتمد القوات الحديثة للطائرات والطائرات على تدفق للإلكترونيات وأنظمة التوجيه والحركات وغيرها من المعدات المتخصصة، وأكثر اعتماداً عليها على أسلحة كاملة وميكروفون.

وإذا كان مخزون الحوثيين يتناقص، فإن الخط الجوي المناسب سيوفر لطهران مساراً أسرع وأكثر راحة لتعويض تلك الظاهر.

ممر ثانية

الاهمية الاستراتيجية لهذا الأمر إلى ما هو أبعد بكثير من حدود اليمن.

إذ يتركز بين طهران وواشنطن بالفعل حيث مضيق هرمز، حيث إيران حجم النفوذ وأوراق الضغط التي يمكن الحصول عليها من خلال إخفاء أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ومن الجدير بالذكر أن قوة حوثية متجددة وقادرة على التنقل في باب المندب أن تجبر واشنطن والعربية السعودية وشركائهما يدعمانهما على التفكير في محميين ماليين الشركاء في ذلك واحد.

وقال جونو: “إن إيران، بعد أن أصبحت فيما بينها ذات قيمة لإغلاق مضيق هرمز، واستنتج أنه إذا ما أدرك مضيقا هرمز وباب المندب مع في الوقت نفسه، فإن التأثير سيؤثر بشكل كبير”.

ونتيجة لذلك، ستنعكس هذه النفوذ على “الاقتصاد العالمي، ويستهدف الضغط على جميع المملكة العربية السعودية، وجميع حلفائهما”.

ومع ذلك، جونو من أنه لا يبدو أن طهران أو الحوثيين مستعدون لإغلاق باب المندب في المدى القريب، لكن القدرة على توجيه إخفاء جديدي ومصداقية ستمنع إيران إيران فقط قوةً آخر.

من جانبها، ترى الباحثة والكاتبة اليمنية الأمريكية، فاطمة أبوار الأسرة، أن النتيجة النهائية لتخطيطها وهندستها عمدا من قبل طهران.

وأبو الأسرار: “ وأكد بكل صراحة أن إيران هي من هندس هذا التصعيد”.

فمن وجهة نظرها، سيقود الفائزين المحتملين للمعارضة لخلق مسار آخر وبالتالي من خلاله ينجحون مع واشنطن.

الخط الاحمر السعودي

كما تهدد هذا التواجه بزعزعة مهرجانات الهش في اليمن منذ هدنة عام 2022.

أمضت المملكة العربية السعودية سنوات في محاولة النأي بها عن الحرب مكلفة بات تبدو غير قادرة على التوصل إلى حل عسكري على نحو متزايد.

وقال جون جونو إن “السعودية هي الطرف الذي يسأل عن الجزء الأكبر من هذا العبء والألم هنا”.

وقد أدرك الحوثيون عدم الرياضة في العودة إلى مخفي شامل، واختبروا إخفاءً وتكراراً المدى الذي يمكنهم الوصول إليه في الضغط.

لكن يبدو أن محاولة إقامة جسر جوي المباشر بين طهران وصنعاء قد تتجاوز عتبة مختلفة هذه المرة.

وقد قررت السعودية تفضل خيار رفع التصعيد، بيد أن تسمح لإيران بامتلاك مسار أسهل للتعويض عن التهم العسكرية للوثيين من تزايد قوة الجماعة المسلحة تقع على حدودها الجنوبية مباشرة، وقد تعيد لها القدرة على إخفاء والمطارات والبنية التحتية في المملكة.

ولا يزال من غير الكثير ما إذا كان الحوثيون يعتزمون حملة جديدة حول باب المندب؛ حيث يحذر جونو من الإمارات فقط وكلاء لإيران والمسؤولون، بينما يخفض نديمي التصعيد ما لم تتسع رقعة الأقدار بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير.

لقد قامت على أساس ضيق هرمز، وما دامت أوراق العمل جديدة ومضرة البحرية، وربما لا تحتاج إلى إردوغان حتى إلى أفعال الحوثيين بإغلاق مضيق بابدب؛ وقد نجح في إعادة بناء قدراتهم، فإن مجرد قيامنا بهذا ومصداقية وجدية كفيل أصبح مصدراً للضغط بمفرده.