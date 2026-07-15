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الأرجنتين تقصى في الدقائق الأخيرة وتتأهل إلى نهائيات كأس العالم لإسبانيا

AbdHassan16.07.2026
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الأرجنتين تقصى في الدقائق الأخيرة وتتأهل إلى نهائيات كأس العالم لإسبانيا

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اختار المنتخب الأرجنتيني سيه في كأس العالم 2026 ولم يحقق فوزًا مثيرًا على الفائزين 2-1 في مواجهة نصف النهائي، ليضرب مرتين مع منتخب في الحكم النهائي.

وجاءت حافلتها بالإيثير، حيث انتهت الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتم فتح باب التسجيل الإنجليزي وحضرت المكان الثاني.

لكن الأرجنتين تلتزم بالدقائق الأخيرة، حيث تدرك إنزو فرنانديز تصل إلى الدقيقة 85، قبل أن تختطف هدف “التانغو” للفوز في اختراق الوقت، ليحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

الفائزون، يواصلون الحملة الأرجنتينية للدفاع عن لقبه، ليضربوا مرتقبًا مع إسبانيا، والتي لم تصل إلى النهائي بعد تجاوزها فرنسا في نصف النهائي، في حين سيتنافس المنتخب الإنجليزي في تحديد المركز الثالث.

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AbdHassan16.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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