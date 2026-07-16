الخنبشي مجهزة بعشرة أضعاف لتحسين الخدمات في ساحل حضرموت

يمن مونيتور/قسم الأخبار

دعا عضو مجلس الإدارة والمحافظة حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، الخميس، إلى ضعف العدد من الخدمات العامة للعاملين، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الخامس للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت للحفلات 2026.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة حضرموت أن الاجتماع، الذي عُقد مدينة المكلا، بحضور وكلاء عدد لا نهائي من القادة العسكريين ورئيسي المديرين التنفيذيين المديرين، وناقش مستوى أداء عدد من الخدمية والتنفيذية.

تناول النبشي أهمية التكامل بين مختلف الأجهزة الفاعلة والخدمية التجريبية بروح الفريق الواحد للارتقاء بالأداء الوطني بأمان جودة الخدمات المقدمة للتقدم، مشدداً على عدم وجود الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل بكفاءة الأداء.

نحتاج إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قراءة ما يلي من الانضباط والالتزام بالمسؤوليات، وتكثيف العمل الميداني، ونقترح ما هي الاحتياجات، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية وتطويرها في مديريات دقيقة.

وناقش تقارير الاجتماع تقييمًا شاملاً أداء مكتب وزارة النقل، ومصلحة المحامين، ومؤسسة مساهمي البحر العربي اليمني، إضافة إلى تقرير عن الأوضاع العامة في مديرية بروم ميفع، حيث يراجع تقرير الإنجازات المتميزة والتحديات ومستوى الربح، إلى أجزاء وتوصيات لإشكالات متعددة فعالة الأداء.

الاجتماع ذو الأهمية لتطبيق الإشارات التنفيذية للقضايا الجزئية، بما في ذلك المساهمة في تطوير الأداء التنفيذي لمستوى الخدمات النهائية.