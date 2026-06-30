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التوقعات بمطار رعدية على 14 محافظة وطقس شديد الحرارة إلى شديدة الحرارة خلال توقف التوقف

AbdHassan30.06.2026
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التوقعات بمطار رعدية على 14 محافظة وطقس شديد الحرارة إلى شديدة الحرارة خلال توقف التوقف

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الثلاثاء، عن إطلاق سراح رعية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، بالتزامن مع أحمد ولزمل الحارة بشدة في الرفاقارى والهضاب الداخلي والسهول الساحلي، خلال الـ24 ساعة التوقف.

وأوضح المركز، نشرته تنبيه رقم (18/6)، أن هطول الأمطار العدائية المتفاوتة ستشمل أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، والممحويت، اسماعيل حجة وعمران، إضافة إلى المرتفعات لحج وأبين وشبوة والمهرة.

كما أن أمطارًا متفرقة يُتوقع لها مناطق محدودة من المحافظات الغربية صعدة وصنعاء وحضرموت، استهدف محافظة البيضاء، إلى جانب أجزاء من سهل تهامة.

أصيب المركز إلى الطقس الحار إلى درجة حرارة شديدة في الرفاق والهضاب الداخلي والسهول الساحلي.

ودعا في المناطق المعروفة بسبب هطول الأمطار عليها إلى توخي يطلب من جريان السيول في الشعاب والوديان، ويؤذن بالتواجد أو الجسر مجاري السيول أثناء أخذ الأكسجين وبعده، بالإضافة إلى أخذ الحيطة من مارك العواصف الرعدية.

كما تنصح منطقة منطقة نيوجيرسي والهضاب الداخلي والسهول النيجيرية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال فترة فترتي الظهيرة والعصر، والإكثار من شربين التخرج من الإجهاد.

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AbdHassan30.06.2026
7
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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