أهلي صنعاء يقتسمون النقاط مع يرموك وسلام الفيلم الثنائي الذي فاز به الثاني في الدوري اليمني

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حسم فريق تيم درايفر (1-1) مواجهة أهلي صنعاء واليرموك، والتي أقيمت الخميس على ملعب الشهيد الظرافي في صنعاء، ضمن منافسي الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى اليمني.

وانتهى الشوط الأول دون الأهداف، قبل أن يمنح شهاب عطاء التقدم لليرموك في الشوط الثاني، حيث أدرك صقر الدربي هدف التعادل لأهلي صنعاء.

وتقدم اليرموك برصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس متقدماً بفارق متقدم عن أهلي الصنع صاحب المركز السادس والرائد.

وفي المباراة الثانية، حقق السلام فوزه الثاني هذا الموسم بتغلبه على ضيفه شباب المغرب (2-1) على ملعب الأولمبي في سيئون.

سجل هدفي سلام الغرفة كل من هاني برك إدريس ومحمد حسن الجابري، بينما سجل ياسين حسيني هدف شباب البيضاء.

شارك في المؤتمر، رفع رصيده في قاعة السلام إلى 6 نقاط ليتقدموا مؤقتاً إلى المركز العاشر، فيما ساهم في رصيد شباب البيضاء عند 4 نقاط في المركز الفكري العاشر.

وتواصلت منافسات الجولة الثامنة، الجمعة، بإقامة ثلاث كورة اتحاد إب مع تضامن حضرموت، وفحمان مع حضرموت، والمكلا مع العروبة.