يمن مونيتور/قسم الأخبار

اكتشف فريق نيكولاي من علماء الفلك، بقيادة باحثين من جامعة أكسفورد، كوكبين خارجيين نادرين يتميزان بكثافة منخفضة للغاية.

وأضاف مجلة الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية إلى الكوكبين، الذين قاموا بالضغط على الاسمين TOI-791 b وTOI-791 c، بهدفان في حجم كوكب المشتري، إلا أن كثافتهما منخفضين بشكل واضح.

لسبب للباحثين، ملهمي الكوكبين يقلون عن مكياج غزل البنات (شعر البنات)، والذي يصل إلى نحو 0.05 جرام لكل سنتيمتر مكعب.

ويدور الكوكبان حول نجم من الفئة F7 يقع على بعد نحو 1100 سنة ضوئية من الأرض، ويصنفهما العلماء ضمن فئة السماء “شديدة الانتفاخ”، وهي أجرام سماوية نادرة تتميز بالحجامة وبنية شديدة الهشاشة.

وتمكن فريق البحث من تحقيق ذلك وبدأ بعد سنوات من الرصد باستخدام تلسكوب أستيب في القطب الجنوبي، حيث ظهرت ظهورات جزيئية ليلية لمراقبة السماء بشكل متواصل وتواصل طويل في الخارج، ما يزيد من احتمالات رصد تسارع تدفق النجوم أمامها.

كما اكتشف أن الكوكب العالمي يسجل ثلاث نجوم في حالة رنين دوني نادر بنسبة 3:5، ما يعني أن الكوكب الخارجي يتم تشغيل ثلاث نجوم حول النجم مقابل خمس فرق للكوكب الداخلي. وقد ساعدت التفاعلات الفيزيائية بين العلماء على تحديد كتلتيهما وخصائصهما الفيزيائية بدقة أكبر.

وينجحون في تحقيق الكوكبين المتزايدة من سحابة أولية واحدة من الغاز والغبار أحاطت بنجم فتي. ويخطط الفريق لمعالجة ما يطابقهما بالاعتماد على تلسكوب جيمس ويب الفضائي، في خطوة قد يستوعبهما أكبرهما بشكل أكبر.

المصدر: فيستي. رو